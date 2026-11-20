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Serge Gnabry, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz: la lista de bajas por lesión del Bayern de Múnich en ataque es larga. Por eso, ante el 1. FC Colonia habrá una cara nueva en el banquillo: Noah Codjo-Evora.

Para el delantero de 19 años es su primera convocatoria con el primer equipo para un partido oficial. Habitualmente, el jugador de 1,94 metros marca sus goles con el filial del Bayern, entrenado por el legendario defensa Dante.

Codjo-Evora suma cuatro goles y una asistencia en 14 partidos de la Regionalliga. En la Youth League, marcó un gol en cuatro encuentros con el equipo del Bayern.

Tras renovar su contrato hace dos semanas hasta 2030, ahora llega la recompensa: su primera convocatoria para un partido de la Bundesliga.

IMAGO

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¿Qué dice el Bayern de Múnich sobre Noah Codjo-Evora?

«Noah tuvo que lidiar con las lesiones durante sus dos primeros años con nosotros, pero ahora, gracias a sus actuaciones constantes, es un fijo en nuestro filial y en nuestro equipo de la Youth League», elogió el director de las categorías inferiores, Michael Wiesinger, con motivo de la firma del contrato.

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«Estamos convencidos de que aún está lejos de alcanzar todo su potencial y, por eso, nos alegra mucho que vaya a dar sus próximos pasos en el fútbol masculino con nosotros».

Codjo-Evora, que tiene tanto la nacionalidad francesa como la portuguesa, llegó a Múnich procedente del FC Annecy en el verano de 2024, pero, debido a las lesiones, solo disputó 31 partidos en sus dos primeros años en la ciudad.