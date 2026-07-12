Un nombre inesperado se acerca al banquillo de Senegal tras la decepción del Mundial

La Federación Senegalesa de Fútbol ha avivado las especulaciones sobre la identidad del nuevo seleccionador de los «Leones de la Teranga», Tras la destitución de Babi Thiaw por la eliminación de la Copa del Mundo 2026, suena con fuerza el nombre de la estrella francesa de origen senegalés Patrick Vieira para liderar la reconstrucción.

Según el diario francés «L'Équipe», varios responsables federativos presionan para nombrarlo seleccionador en lugar de Babi Thiaw. tras la eliminación en dieciseisavos ante Bélgica por 3-2 en la prórroga, resultado que decepcionó a la afición.

La Junta Ejecutiva de la Federación se reunirá el sábado en Dakar para analizar la eliminación y decidir los próximos pasos.

Analizarán las causas del fracaso, especialmente el hecho de haber desperdiciado una ventaja de 2-0 ante Bélgica hasta el minuto 86, antes de encajar tres goles y caer eliminados de forma dramática.

Fuentes internas de la Federación señalan los errores individuales, especialmente el del portero Mory Diao, como clave de la eliminación.

«L’Équipe» añade que el nombre de Patrick Vieira cuenta con amplio consenso en la Federación, gracias a su experiencia como entrenador y a su vínculo con Senegal, donde nació en Dakar y ayudó a fundar la prestigiosa academia «Diambars».

Los responsables senegaleses creen que Vieira tiene la personalidad y la experiencia para reconstruir la selección en un momento delicado, tanto por la situación del país como por la necesidad de un proyecto que devuelva el prestigio de los «Leones de la Teranga».

Tras dejar el Génova en noviembre de 2025, Vieira está libre y podría asumir el cargo si hay acuerdo.

El excapitán del Arsenal inglés ha dirigido al New York City, el Niza, el Crystal Palace, el Estrasburgo y el Génova, lo que le aporta experiencia en diversos entornos futbolísticos.

La Federación ya destituyó a Pape Thiaw tras caer 3-2 ante Bélgica en la prórroga, pese a ir 2-0 arriba.

La Federación Senegalesa anunciará mañana, en rueda de prensa, los motivos del cese, evaluará el Mundial y presentará el plan para elegir al nuevo seleccionador, con gran expectación sobre el posible inicio de las negociaciones con Vieira.