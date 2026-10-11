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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Karim Malim
Traducido por

Un nombre inesperado encabeza las valoraciones del clásico entre Al-Hilal y Al-Ittihad

Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
1ª División
J. Simic
Y. En-Nesyri
O. Watkins
Arabia Saudí
Serbia
Marruecos
Inglaterra

Simic lidera y Watkins se conforma con el segundo puesto

El serbio Jan-Carlo Simic, defensa del Al-Ittihad, acaparó los focos en el clásico del Al-Hilal, después de encabezar las calificaciones de los jugadores de ambos equipos en el sitio "Sofascore", superando al inglés Ollie Watkins, delantero del Al-Hilal, pese a la derrota del Al-Ittihad por 3-2, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

Simic obtuvo una calificación de 8,4 puntos, aventajando por un margen mínimo a Watkins, que recibió 8,3 puntos, pese a su contribución en los tres goles del Al-Hilal, al marcar el segundo tanto y dar las asistencias del primero y el tercero al brasileño Gabriel Martinelli y al neerlandés Crysencio Summerville.

El portugués Rúben Neves, centrocampista del Al-Hilal, y el marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, se situaron terceros de forma compartida con una calificación de 8 puntos cada uno, después de que el segundo marcara el primer gol del Al-Ittihad, mientras que Neves no contribuyó de cara al gol.

El francés Theo Hernández, lateral izquierdo del Al-Hilal, quedó quinto con una calificación de 7,8 puntos, mientras que Faris Abdi, lateral izquierdo del Al-Ittihad, cerró la lista al obtener 5,8 puntos.

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