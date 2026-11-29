Se vislumbran cambios técnicos en una de las selecciones marroquíes que aspiran a lograr una plaza en la próxima cita olímpica, después de que se empezara a hablar de una reorganización del cuerpo técnico antes de un duelo decisivo ante Senegal en marzo de 2027, dentro de la carrera por clasificarse para la fase final de la Copa Africana de Naciones Sub-23, que a su vez da acceso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Según informaciones de la prensa marroquí, la Federación Marroquí de Fútbol estudia incorporar a Saïd Chiba al cuerpo técnico de la selección sub-23 de Marruecos. Ya se han mantenido conversaciones preliminares al respecto, aunque por ahora no se ha tomado una decisión definitiva, y el exentrenador podría unirse al cuerpo técnico actual o asumir por completo la dirección técnica del equipo.
Este planteamiento podría alterar la situación de Jamal Aït Ben Idir, actual seleccionador, ya que aún no se ha decidido qué forma adoptarán los posibles cambios: si Chiba se integrará en el cuerpo técnico auxiliar o asumirá el mando técnico. Todo ello, en el marco de la preparación de la selección marroquí para el esperado enfrentamiento que determinará sus opciones de seguir en la pelea por el billete.
Marruecos llegó a esta fase de la clasificación tras superar a Etiopía por un global de 6-3 en la eliminatoria de ida y vuelta, y se medirá a Senegal, que también se ganó su plaza tras imponerse a Sudán del Sur por 3-1, en un cruce entre dos selecciones con grandes aspiraciones de seguir avanzando hacia el torneo continental.
Según el portal «Afrik Foot», los dos partidos entre Marruecos y Senegal están previstos para el 22 y el 30 de marzo de 2027, en una eliminatoria de gran importancia para ambos, al tratarse de una etapa decisiva en el camino hacia la fase final de la Copa Africana de Naciones Sub-23. Este torneo sirve a su vez de clasificación para la competición de fútbol de los Juegos Olímpicos de 2028, lo que aumenta la relevancia de la preparación técnica y física de ambos encuentros.
Saïd Chiba cuenta con una destacada trayectoria al frente de las categorías inferiores de Marruecos: llevó a la selección sub-17 a la final de la Copa Africana de Naciones de 2023, que perdió 2-1 ante Senegal, y recibió el premio al mejor entrenador del torneo otorgado por la Confederación Africana de Fútbol, en reconocimiento a su trabajo con la selección durante la competición continental.
Su experiencia no se quedó ahí, ya que pocos meses después condujo a la selección marroquí sub-17 a los cuartos de final del Mundial Sub-17, unos resultados que reforzaron su posición entre los nombres barajados para aprovechar su experiencia en el proyecto de las selecciones nacionales. Por su parte, Marruecos dispone de opciones adicionales para reforzar su plantilla con jóvenes habituales en las concentraciones de la selección absoluta, en el marco de la colaboración con Mohamed Ouahbi, lo que podría darle mayor profundidad de cara al esperado duelo ante Senegal.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.