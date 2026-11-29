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Se vislumbran cambios técnicos en una de las selecciones marroquíes que aspiran a lograr una plaza en la próxima cita olímpica, después de que se empezara a hablar de una reorganización del cuerpo técnico antes de un duelo decisivo ante Senegal en marzo de 2027, dentro de la carrera por clasificarse para la fase final de la Copa Africana de Naciones Sub-23, que a su vez da acceso a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Según informaciones de la prensa marroquí, la Federación Marroquí de Fútbol estudia incorporar a Saïd Chiba al cuerpo técnico de la selección sub-23 de Marruecos. Ya se han mantenido conversaciones preliminares al respecto, aunque por ahora no se ha tomado una decisión definitiva, y el exentrenador podría unirse al cuerpo técnico actual o asumir por completo la dirección técnica del equipo.

Este planteamiento podría alterar la situación de Jamal Aït Ben Idir, actual seleccionador, ya que aún no se ha decidido qué forma adoptarán los posibles cambios: si Chiba se integrará en el cuerpo técnico auxiliar o asumirá el mando técnico. Todo ello, en el marco de la preparación de la selección marroquí para el esperado enfrentamiento que determinará sus opciones de seguir en la pelea por el billete.

Marruecos llegó a esta fase de la clasificación tras superar a Etiopía por un global de 6-3 en la eliminatoria de ida y vuelta, y se medirá a Senegal, que también se ganó su plaza tras imponerse a Sudán del Sur por 3-1, en un cruce entre dos selecciones con grandes aspiraciones de seguir avanzando hacia el torneo continental.

Según el portal «Afrik Foot», los dos partidos entre Marruecos y Senegal están previstos para el 22 y el 30 de marzo de 2027, en una eliminatoria de gran importancia para ambos, al tratarse de una etapa decisiva en el camino hacia la fase final de la Copa Africana de Naciones Sub-23. Este torneo sirve a su vez de clasificación para la competición de fútbol de los Juegos Olímpicos de 2028, lo que aumenta la relevancia de la preparación técnica y física de ambos encuentros.

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Saïd Chiba cuenta con una destacada trayectoria al frente de las categorías inferiores de Marruecos: llevó a la selección sub-17 a la final de la Copa Africana de Naciones de 2023, que perdió 2-1 ante Senegal, y recibió el premio al mejor entrenador del torneo otorgado por la Confederación Africana de Fútbol, en reconocimiento a su trabajo con la selección durante la competición continental.

Su experiencia no se quedó ahí, ya que pocos meses después condujo a la selección marroquí sub-17 a los cuartos de final del Mundial Sub-17, unos resultados que reforzaron su posición entre los nombres barajados para aprovechar su experiencia en el proyecto de las selecciones nacionales. Por su parte, Marruecos dispone de opciones adicionales para reforzar su plantilla con jóvenes habituales en las concentraciones de la selección absoluta, en el marco de la colaboración con Mohamed Ouahbi, lo que podría darle mayor profundidad de cara al esperado duelo ante Senegal.