Un nombre conocido quiere sustituir a Óscar García en el Jong Ajax: «Estoy abierto a ello»

Hedwiges Maduro quiere ser entrenador del Jong Ajax. Así lo dijo en el programa «WK Praat». Tras la salida de Óscar García, el club busca un sustituto para el filial.

Al preguntarle si debería convertirse en entrenador del Jong Ajax, respondió: «No tengo por qué, pero me gustaría».

«Estoy abierto a la idea, por supuesto. Primero deben contactarme, pero estoy dispuesto a escuchar. Y esto también se aplica a este caso».

«Conozco bien al Ajax y su estructura, así que si me llaman, podremos hablar», añade.

Sin equipo desde diciembre de 2024, tras un paso poco exitoso por el Almere City, Maduro ve la oportunidad con buenos ojos.

El domingo se confirmó que García no regresará al Jong Ajax; su contrato, vigente hasta mediados de 2027, fue rescindido.

El filial terminó último en la Keuken Kampioen Divisie la temporada pasada, y el director técnico, Jordi Cruijff, insiste en que los jóvenes talentos más veteranos deben rendir.