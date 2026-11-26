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El Paris Saint-Germain afronta un serio problema en ataque tras perder a Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue para lo que resta de temporada. Después del frustrante empate 2-2 ante la Roma en la Champions League, los exfutbolistas Daniel Xuereb y Emmanuel Petit han expresado serias dudas sobre la profundidad de la plantilla de cara al mercado de enero.

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La crisis ofensiva del PSG queda al descubierto ante la Roma

Los problemas ofensivos del PSG quedaron al descubierto el miércoles por la noche al empatar 2-2 con la Roma en la Champions League. Con Kvaratskhelia y Doue descartados para lo que resta de temporada, los jugadores llamados a sustituirlos no dieron un paso al frente cuando más falta hacía.

Maghnes Akliouche, Ferran Torres y Mika Godts tuvieron actuaciones decepcionantes ante el conjunto italiano. Su discreto rendimiento despertó de inmediato la preocupación del exdelantero del PSG Xuereb y del excentrocampista del Chelsea Petit, quienes pusieron en duda que la actual plantilla pueda sobreponerse a la ausencia de sus figuras lesionadas.

Xuereb cuestiona el nivel de los suplentes del PSG

Xuereb, campeón olímpico en 1984, fue tajante al valorar a los jugadores encargados de cubrir esas bajas. En declaraciones a Le Parisien, sostuvo que los sustitutos sencillamente no tienen la capacidad de decidir partidos que ha marcado los recientes éxitos del PSG.

«A los que jugaron el miércoles les faltaron desborde, duelos individuales y desmarques a la espalda de la defensa», afirmó Xuereb. «Son excelentes jugadores, internacionales. Pero si no suelen jugar, hay buenas razones para ello. Cuando están Doue y Kvaratskhelia, son suplentes. Están un nivel por debajo.

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«Si el PSG ha logrado lo que ha logrado en las dos o tres últimas temporadas, es gracias a jugadores capaces de marcar en cualquier momento. Por desgracia, están lesionados».

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Petit pide fichajes en enero ante las lesiones de ligamentos cruzados

Petit comparte esas dudas y cree que el PSG debe acudir al mercado de invierno en busca de un refuerzo ofensivo. Como comentarista en RMC, subrayó que recuperarse de una lesión de ligamentos cruzados es especialmente difícil, por lo que el club debe planificar más allá de esta temporada.

«Tienen que explorar todas las oportunidades», dijo Petit. «Cuando te rompes los ligamentos cruzados, no es una lesión sencilla. Son pocos los jugadores que han vuelto a su nivel anterior. Por eso, la planificación para el próximo verano puede empezar ya en enero. Vosotros solo miráis esta temporada, mientras que yo pienso en la próxima».

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El PSG afronta un mercado de invierno decisivo

El PSG afronta ahora un periodo decisivo ante la proximidad del mercado de enero. Con Kvaratskhelia y Doue fuera para lo que resta de temporada, la directiva debe valorar si ficha de inmediato a un atacante o confía en las opciones que ya tiene. Si no encuentra jugadores adecuados a mitad de temporada, Akliouche, Torres y Godts seguirán bajo presión para recuperar su mejor nivel.