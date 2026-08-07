«Un nivel demasiado bajo»: un icono del Liverpool entiende poco la decisión de traspaso de Mohamed Salah

«Turquía me parece un nivel demasiado bajo», comentó el exinternacional inglés en el pódcast "Football Ramble" sobre el traspaso del atacante egipcio a la Süper Lig.





En lugar del paso a Turquía, al Trabzonspor, Carragher habría esperado más bien un cambio a la Serie A, a "AC Milan o Juventus", donde Salah al menos todavía podría haber jugado en un gran club europeo.

Al final, sin embargo, fueron sobre todo las exigencias salariales del jugador de 34 años las que resultaron decisivas para un traspaso a Turquía. En Trabzonspor, Salah percibe, según se informa, un salario neto de 17 millones de euros, una suma que un club de Italia nunca habría podido asumir.

«Por supuesto, sus exigencias salariales echaron para atrás a algunas personas, pero pensé que quizá rebajaría un poco esas pretensiones para conseguir un mejor club», explicó Carragher: «Para ir al AC Milan o a la Juventus, o a quienquiera que sea, jugar en San Siro, seguir jugando grandes partidos, seguir jugando en Europa. Turquía simplemente parece como... yo simplemente creo que él es mejor que eso».

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Mohamed Salah y Liverpool acuerdan la rescisión del contrato

Salah había jugado con éxito durante los últimos nueve años en el Liverpool FC, ganando la Champions League y la Premier League. A finales de junio dejó a los Reds como agente libre, después de que ambas partes acordaran una rescisión anticipada del contrato, que en principio tenía vigencia hasta 2027.

En el tercer clasificado de la última edición de la Süper Lig, donde Salah firmó hasta 2028, hay una enorme expectación por la llegada de la superestrella. Según informaciones de los medios, Trabzonspor ya mandó producir 100.000 camisetas con el nombre de Salah y el dorsal 11.

Trabzonspor arrancará la nueva temporada el 15 de agosto con un partido fuera de casa contra Kasimpasa. A finales de agosto están programados los playoffs por una plaza en la Europa League.



