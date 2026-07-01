«Un neerlandés celebra la dramática eliminación de la selección neerlandesa»

Mike Verweij afirma que Danny Makkelie está muy contento con la eliminación de la selección holandesa. El árbitro «debe de haberse deslizado boca abajo por la habitación del hotel».

En este Mundial ha dirigido Estados Unidos-Paraguay (4-1), Marruecos-Haití (4-2) y Francia-Suecia (3-0).

Su actuación fue positiva y aún puede aspirar a pitar la final del Mundial, pues «goza de buena reputación en la FIFA», afirma Verweij.

En 2014, el neerlandés Björn Kuipers iba a pitar la final, pero se quedó fuera al llegar su país a semifinales.

El reglamento de la FIFA impide que un árbitro dirija a países de su mismo cuadro.

Por eso, si mantiene su buen nivel, podría dirigir la final.