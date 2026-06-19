Un muro de acero... El Barcelona sigue de cerca a una promesa mundialista

El FC Barcelona sigue explorando el mercado de jóvenes talentos de la Copa del Mundo 2026 para reforzar su proyecto de futuro.

El último nombre en sumarse a la lista es el del defensa australiano Lucas Harrington, de 18 años, que juega en el Colorado Rapids de la MLS.

Según Sport, el Barcelona sigue de cerca su rendimiento; mide 1,93 metros.

En abril se reunió con su entorno para valorar su fichaje, lo que confirma un interés real y documentado.

Medios estadounidenses aseguran que el Barça ofreció 10 millones de euros, oferta que fue rechazada.

El club estadounidense lo valora en más de 20 millones.

Su robustez y nivel de juego ya llaman la atención en Australia.

A pesar de su juventud, ya ha jugado cuatro partidos con la selección absoluta de Australia y ahora disputa el Mundial.