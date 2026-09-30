Un mundialista abandona los terrenos de juego neerlandeses en el último día del mercado para emprender una aventura en el Hanoi FC

En el último día del mercado de fichajes vietnamita, el Hanoi FC se ha reforzado con Kevin Felida. El centrocampista llega procedente del FC Den Bosch, donde era capitán y que además recibirá una cantidad por el traspaso.

Felida era una pieza importante en el Den Bosch, al que representó en nada menos que 182 ocasiones repartidas en dos etapas. Felida irrumpió en 2018 desde la cantera del Den Bosch y acabó jugando cuatro años en De Vliert antes de dar el salto al RKC Waalwijk.

Después de tres años en el Mandemakers Stadion, Felida, de 26 años, optó en el verano de 2025 por regresar a su antiguo club. Allí volvió a ser importante de inmediato, aunque también mantuvo el deseo de probar suerte algún día en el extranjero.

El Hanoi FC está entrenado por el excentrocampista del Liverpool Harry Kewell, que cuenta en su plantilla, entre otros, con los (relativamente) conocidos Cyrus Christie (ex del Derby County, Fulham y Hull City) y Adam Taggart (ex del Fulham).

Así, Felida vive un año especial. El internacional con Curaçao en diecinueve ocasiones, nacido en Spijkenisse, formó parte el verano pasado de la convocatoria para el Mundial de Dick Advocaat, aunque finalmente no disputó ningún minuto.

Jesper Gudde, director técnico del FC Den Bosch: "Kevin ya había indicado este verano que quería dar un paso. Sin embargo, hasta la semana pasada no había ningún interés concreto y de repente apareció esta opción".

"Que la temporada ya esté en pleno desarrollo y que la ventana de fichajes lleve casi un mes cerrada hace que, deportivamente, no sea lo ideal para nosotros perder a un titular fijo. Pero si surge una posibilidad bonita y especial, la valoramos seriamente".

"Hanoi es una aventura en un país futbolístico poco habitual. No todo el mundo tiene la oportunidad de vivir algo así. No queríamos privar a Kevin de esa experiencia. Por eso le deseamos mucho éxito en Vietnam", concluyó Gudde.