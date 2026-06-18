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¿Un Mundial de solo 23 minutos? La FIFA suspende a un jugador por tres partidos

World Cup
Sudáfrica
T. Zwane

El Mundial 2026 ya terminó para Themba Zwane. La FIFA lo sancionó con tres partidos por la roja ante México (2-0).

El centrocampista, de 36 años, entró al campo en el minuto 60 por Jayden Adams.

En el 84’, el veterano golpeó sin motivo a Roberto Alvarado.

La roja le cuesta los duelos ante República Checa y Corea del Sur.

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Si Sudáfrica avanzara de ronda, tampoco jugaría la primera eliminatoria.

A sus 36 años, es probable que no vuelva a jugar un Mundial; este se le acaba tras apenas 23 minutos.

Zwane ha sido internacional en 55 ocasiones y su contrato con el Mamelodi Sundowns finaliza esta temporada.

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