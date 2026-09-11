Un movimiento sorprendente vincula a Turki Al-Sheikh con la adquisición de un excampeón de la Premier League

Un informe periodístico reveló este viernes la vinculación del nombre de Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, con un posible interés en la adquisición del Leicester City, campeón de la Premier League en la temporada 2015-2016, después de que se tantearan sus intenciones sobre la posibilidad de comprar el club.

Según la cadena británica "sportbible", el nombre de Turki Al-Sheikh se ha vinculado con un posible interés en la adquisición del Leicester City, mientras el club busca nuevos propietarios.

Turki Al-Sheikh buscó durante el verano cerrar un acuerdo para comprar la participación de los propietarios del Derby County, rival en la Championship inglesa, pero se retiró de la operación en agosto, aludiendo a la incapacidad de su alianza para reforzar la plantilla del equipo de John Eustace, con la temporada ya en marcha.

El aumento de los rumores sobre la adquisición del Leicester City, el maltrecho rival del Derby County, coincidió con la aparición del nombre de Turki Al-Sheikh entre las partes potenciales que podrían buscar suceder a los propietarios actuales, la empresa King Power.

Según Ben Jacobs, periodista de la cadena "talkSPORT", fueron los responsables del Leicester City quienes "tantearon" a Turki Al-Sheikh, ya que la actual directiva del club lo ha puesto en venta.

No quedó claro si Turki Al-Sheikh está involucrado personalmente en el asunto o si tiene interés en adquirir el Leicester City.

El Leicester City se encuentra actualmente en la Primera División tras haber descendido dos veces consecutivas, además de que el equipo no está logrando resultados destacados en la tercera categoría durante el primer tramo de la nueva temporada.



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