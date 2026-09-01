La Liga Profesional Saudí Roshn anunció la cancelación de la rueda de prensa del neerlandés Marino Pusic, entrenador del Al-Ahli, tras el duelo ante el Al-Hilal, la noche de este domingo.

El Al-Hilal resolvió el clásico ante el Al-Ahli con una emocionante victoria por 3-0, en el partido que enfrentó a ambos equipos en el estadio "Kingdom Arena" la noche de este martes, aplazado de la tercera jornada de la Liga Profesional Roshn.

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El diario deportivo saudí "Arriyadiyah" señaló que el entrenador del Al-Ahli no pudo asistir a la rueda de prensa por la ausencia de un traductor, según indicó el coordinador de la Liga Profesional con los medios enviados para la cobertura.

El traductor había recibido una tarjeta roja al final de la primera parte del partido, aplazado de la tercera jornada de la Liga Profesional Saudí Roshn, lo que le impidió asistir a la rueda de prensa posterior.

Durante la primera parte, el Al-Ahli encajó dos goles y fue expulsado su defensa turco Merih Demiral, por lo que el equipo completó el partido con diez jugadores.

La portería del equipo recibió un tercer gol en la segunda parte y perdió el encuentro por 3-0.

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