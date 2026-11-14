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Bernardo Silva ha descrito la marcha de Cristiano Ronaldo de la selección como un momento triste para el país al asumir oficialmente la capitanía. Tras compartir vestuario con la estrella del Al Nassr durante más de una década, el centrocampista tiene ahora la tarea de liderar a una nueva generación de futbolistas portugueses.

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Una nueva era sin el legendario CR7

El relevo en el liderazgo de la selección portuguesa ha comenzado oficialmente, con Silva asumiendo el brazalete tras la retirada de Ronaldo del fútbol internacional. Al reflexionar sobre este cambio trascendental, la estrella del Real Nadrid admitió que a todos los implicados les resulta difícil ver marcharse al legendario delantero después de dos décadas al frente del equipo.

«Es un proceso natural. Tuve el placer de jugar con Cristiano aquí, en la selección, durante 12 años. Siempre fue nuestro capitán y, ahora que Cristiano se ha despedido de la selección, nos toca a los más veteranos o experimentados ayudar a los más jóvenes a mantener el compromiso y esta cultura de trabajo en el vestuario», explicó Silva, según recoge A Bola.

Silva reconoció la enorme huella que deja su predecesor, pero insistió en que la plantilla está preparada para afrontar el reto. «Es un capítulo diferente para todos nosotros. Este día iba a llegar tarde o temprano. Personalmente, me entristece, porque fue un honor y un orgullo compartir vestuario con él. Ahora seguimos el curso natural de las cosas e intentamos mantener la trayectoria de éxitos que ha seguido la selección portuguesa en los últimos años», añadió.

Cómo afrontar la presión mediática

Tras la marcha de una figura tan emblemática como Ronaldo, surge la pregunta de quién asumirá la intensa atención mediática y las expectativas de la afición. Silva señaló enseguida que, aunque el ambiente en los estadios puede cambiar, la plantilla sigue contando con mucha experiencia. Recordó que, hasta ahora, la mayoría de los aficionados acudía a los partidos específicamente para ver al cinco veces ganador del Balón de Oro.

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«En cuanto a los focos, quizá sí, porque todo el mundo sabe el peso que siempre tiene Cristiano cada vez que salta al campo. La mayoría de la gente que va al estadio iba a ver a Cristiano y muchos iban solo por él; ahora probablemente eso no sucederá. En la selección puede notarse un poco más, pero, por otro lado, nuestros jugadores están acostumbrados en sus clubes a los focos, la presión, la responsabilidad y a que se les señale cuando las cosas no van bien. Así que no creo que sea un gran problema», afirmó con confianza el nuevo capitán.

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Evolución táctica y frustración en la Nations League

El centrocampista también habló de la evolución de su papel a las órdenes de Jorge Jesus: ha pasado de ser un extremo atrevido a desempeñar una función táctica más conservadora en el centro del campo. Cree que el entrenador lo ve como un «8» o un «10» que conecta la defensa con el ataque. Sin embargo, pese a su veteranía, Silva admitió sentir cierta frustración por sus minutos de juego en la actual edición de la Nations League.

Sobre sus recientes apariciones como suplente, confesó: «Siempre es difícil, porque todos los jugadores quieren jugar, formar parte del equipo, ser útiles, y yo siempre he estado acostumbrado a eso a lo largo de mi carrera. A ser útil, a participar y, cuando no participo, evidentemente es duro. Para el entrenador es un trabajo bastante difícil elegir en una selección con mucho talento, más aún en esta concentración, con 27 jugadores y solo 11 que pueden jugar a la vez. Lo que puedo garantizar por mi parte es que siempre daré lo mejor de mí».

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El reencuentro con Jorge Jesus y la mirada al futuro

El reencuentro con Jesus trae a la memoria los primeros años de Silva en el Benfica, donde ambos protagonizaron un conocido desacuerdo por el intento del entrenador de ponerlo de lateral izquierdo. Silva se tomó con humor aquel episodio y señaló que está dispuesto a jugar en cualquier posición, incluso de portero, para ayudar al equipo a triunfar. Cree que la plantilla ha mejorado significativamente bajo la dirección actual tras la decepción de los últimos grandes torneos.

«Eso espero, por supuesto. Estos cuatro primeros partidos fueron un excelente indicador. La selección creció y mejoró, y esperamos que pueda seguir por ese camino porque, sin duda, las últimas competiciones, no vamos a ocultarlo, fueron una decepción y un fracaso, ya que queríamos llegar mucho más lejos», concluyó Silva.