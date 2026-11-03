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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡Un momento que trasciende el fútbol! Fabian Ruiz homenajea a Jesus de Miguel tras su trágica muerte con una emotiva celebración con el PSG

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El centrocampista del Paris Saint-Germain Fabian Ruiz protagonizó un emotivo momento de recogimiento durante el partido de Champions League de su equipo contra el Villarreal el martes por la noche. El internacional español aprovechó el escenario europeo para rendir un sentido homenaje a su compatriota Jesus de Miguel, cuyo repentino fallecimiento ha conmocionado al mundo del fútbol.

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Ruiz rinde homenaje a su compatriota fallecido

El mundo del fútbol quedó sumido en el luto esta semana tras la devastadora noticia de que el delantero del CD Tenerife Jesus de Miguel falleció a los 30 años. El atacante perdió la vida el martes por la mañana tras sufrir una parada cardíaca provocada por un fuerte choque sobre el terreno de juego con el portero del FC Andorra Jesus Owono durante un partido de Segunda División disputado el lunes. La noticia se conoció apenas unas horas antes de la visita del PSG al Estadio de la Cerámica y afectó visiblemente a muchos jugadores españoles.

Cuando Ruiz marcó en el minuto 17, pensó de inmediato en el delantero fallecido. El exjugador del Napoli no recurrió a sus habituales celebraciones efusivas. En su lugar, hizo un gesto claro con las manos para mostrar el número nueve, el dorsal que llevaba De Miguel, antes de señalar solemnemente al cielo. Fue un gesto de gran elegancia por parte del centrocampista: aunque su equipo arrasaba sobre el césped, su corazón estaba con quienes lloraban la pérdida en su país.

El PSG arrolla al Villarreal en tiempo récord

Aunque el homenaje de Ruiz acaparó los titulares por su carga emotiva, la actuación del campeón francés fue implacable. El equipo de Luis Enrique logró una hazaña asombrosa: marcó cuatro goles en solo ocho minutos y dejó el partido prácticamente sentenciado antes de que muchos aficionados se hubieran acomodado en sus asientos. El Submarino Amarillo quedó completamente desbordado por una oleada de juego ofensivo del conjunto parisino, que combinó una definición certera con una presión intensa desde el pitido inicial.

La avalancha comenzó en el minuto nueve, cuando Joao Neves aprovechó un balón suelto tras un córner para abrir el marcador. Antes de que los locales pudieran reaccionar, Desire Doue sacó partido de un error defensivo para duplicar la ventaja apenas tres minutos después. Los problemas continuaron para el conjunto español cuando Senny Mayulu, que lideraba el ataque, marcó el tercero con un potente disparo en el minuto 13. Ruiz anotó el cuarto y último gol de ese frenético tramo en el minuto 17, con lo que el PSG se hizo con el control absoluto del partido en un histórico primer cuarto de hora.

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El fútbol se une en el dolor

Las trágicas circunstancias de la muerte de De Miguel han provocado una oleada de apoyo en todo el mundo, por encima de rivalidades nacionales y categorías. El Tenerife ya había emitido un desgarrador comunicado en el que confirmaba la pérdida: «Devastados por el dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, el CD Tenerife lamenta profundamente comunicar el trágico fallecimiento de Jesus de Miguel Alameda».

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El club también transmitió los deseos de la familia: «La familia de Jesus de Miguel desea agradecer todos y cada uno de los mensajes de apoyo recibidos, al tiempo que pide sinceramente el máximo respeto a su intimidad en estos terribles momentos».

Para Ruiz, la oportunidad de rendir homenaje a un compañero de profesión en el mayor escenario del fútbol europeo sirvió para recordar los estrechos vínculos que unen a la comunidad futbolística. Pese a lo mucho que había en juego en la Champions League, la prioridad del centrocampista fue reconocer una vida truncada trágicamente.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”