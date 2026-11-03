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El centrocampista del Paris Saint-Germain Fabian Ruiz protagonizó un emotivo momento de recogimiento durante el partido de Champions League de su equipo contra el Villarreal el martes por la noche. El internacional español aprovechó el escenario europeo para rendir un sentido homenaje a su compatriota Jesus de Miguel, cuyo repentino fallecimiento ha conmocionado al mundo del fútbol.

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Ruiz rinde homenaje a su compatriota fallecido

El mundo del fútbol quedó sumido en el luto esta semana tras la devastadora noticia de que el delantero del CD Tenerife Jesus de Miguel falleció a los 30 años. El atacante perdió la vida el martes por la mañana tras sufrir una parada cardíaca provocada por un fuerte choque sobre el terreno de juego con el portero del FC Andorra Jesus Owono durante un partido de Segunda División disputado el lunes. La noticia se conoció apenas unas horas antes de la visita del PSG al Estadio de la Cerámica y afectó visiblemente a muchos jugadores españoles.

Cuando Ruiz marcó en el minuto 17, pensó de inmediato en el delantero fallecido. El exjugador del Napoli no recurrió a sus habituales celebraciones efusivas. En su lugar, hizo un gesto claro con las manos para mostrar el número nueve, el dorsal que llevaba De Miguel, antes de señalar solemnemente al cielo. Fue un gesto de gran elegancia por parte del centrocampista: aunque su equipo arrasaba sobre el césped, su corazón estaba con quienes lloraban la pérdida en su país.

El PSG arrolla al Villarreal en tiempo récord

Aunque el homenaje de Ruiz acaparó los titulares por su carga emotiva, la actuación del campeón francés fue implacable. El equipo de Luis Enrique logró una hazaña asombrosa: marcó cuatro goles en solo ocho minutos y dejó el partido prácticamente sentenciado antes de que muchos aficionados se hubieran acomodado en sus asientos. El Submarino Amarillo quedó completamente desbordado por una oleada de juego ofensivo del conjunto parisino, que combinó una definición certera con una presión intensa desde el pitido inicial.

La avalancha comenzó en el minuto nueve, cuando Joao Neves aprovechó un balón suelto tras un córner para abrir el marcador. Antes de que los locales pudieran reaccionar, Desire Doue sacó partido de un error defensivo para duplicar la ventaja apenas tres minutos después. Los problemas continuaron para el conjunto español cuando Senny Mayulu, que lideraba el ataque, marcó el tercero con un potente disparo en el minuto 13. Ruiz anotó el cuarto y último gol de ese frenético tramo en el minuto 17, con lo que el PSG se hizo con el control absoluto del partido en un histórico primer cuarto de hora.

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El fútbol se une en el dolor

Las trágicas circunstancias de la muerte de De Miguel han provocado una oleada de apoyo en todo el mundo, por encima de rivalidades nacionales y categorías. El Tenerife ya había emitido un desgarrador comunicado en el que confirmaba la pérdida: «Devastados por el dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, el CD Tenerife lamenta profundamente comunicar el trágico fallecimiento de Jesus de Miguel Alameda».

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El club también transmitió los deseos de la familia: «La familia de Jesus de Miguel desea agradecer todos y cada uno de los mensajes de apoyo recibidos, al tiempo que pide sinceramente el máximo respeto a su intimidad en estos terribles momentos».

Para Ruiz, la oportunidad de rendir homenaje a un compañero de profesión en el mayor escenario del fútbol europeo sirvió para recordar los estrechos vínculos que unen a la comunidad futbolística. Pese a lo mucho que había en juego en la Champions League, la prioridad del centrocampista fue reconocer una vida truncada trágicamente.