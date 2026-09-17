Un momento que pagó muy caro: Tuchel revela los entresijos del hundimiento de Inglaterra ante Argentina

En un documental sobre el recorrido de Inglaterra en el Mundial 2026, el alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, defendió sus polémicos cambios defensivos durante la derrota en semifinales ante Argentina.

Tuchel asumió la responsabilidad de su transición hacia un sistema más defensivo, explicando las razones de dicho cambio, pero reconoció que el momento fue inoportuno.

Después de haber ido ganando 1-0 hasta el minuto 85, Inglaterra sufrió una sorprendente derrota a manos de Argentina en las semifinales del Mundial 2026 (1-2).

Dos meses después, Thomas Tuchel sigue afectado por el trauma de este dramático vuelco en los acontecimientos.

Tuchel declaró en el documental: «Podéis intentar matarme aquí, pero esta es mi cicatriz, no la vuestra».

El técnico alemán no logró conducir a Inglaterra a su primer título mundial desde 1966, y la prensa británica le atribuyó la principal responsabilidad de esta decepción por sus cautelosas elecciones tácticas.

Tuchel afirmó, según recogió la cadena «RMC SPORT»: «Nadie sufre más que yo, y nadie desea ganar más que yo. Pueden torturarte sin fin y pensar: "Si hubieras hecho otros cambios, habríamos ganado el partido". Pero eso no lo sabes».

No obstante, el alemán admitió que quizá pasó a un sistema defensivo demasiado pronto en el partido, argumentando que el creciente cansancio de Inglaterra a lo largo del torneo, y el avance tardío de Argentina, le obligaron a tomar esa decisión.

Y continuó: «Por supuesto, podríamos haber hecho cambios ofensivos. Nadie sabe lo que habría ocurrido; podríamos haberlo hecho, y quizá habríamos perdido 2-1, y nos preguntaríamos: "¿Está loco? Terminó el partido contra Noruega con cinco defensas, ¿por qué no lo terminó con cinco defensas (contra Argentina)?"».

Y prosiguió: «Creo, según lo que vi, mi experiencia, la información de la que disponía y el nivel de temeridad que mostró Argentina —cambios sucesivos, sustituciones ofensivas constantes—, que esa era mi solución al problema. Esa es la esencia de la intervención del entrenador. Intento ayudar; no hacemos nada por egoísmo ni nada por el estilo. Simplemente intentamos ayudar».

Después de que Anthony Gordon abriera el marcador en el minuto 55, la selección inglesa se vio sometida a una gran presión, que alcanzó su punto álgido con una pausa de hidratación a mitad del segundo tiempo.

En ese momento, Thomas Tuchel tomó la decisión de sustituir a Gordon por el defensa Ezri Konsa.

Tuchel recuerda: «Un momento decisivo, si vuelvo atrás y recuerdo lo que influyó en mis decisiones: permitimos un gol legítimo justo antes de la pausa de hidratación. Y me dije: no vamos a salir de esta. Este es el final. No tenemos la posesión, no defendemos bien, no defendemos correctamente en el 4-4-2. Necesitamos ayuda».

Y concluyó: «Elegí el 5-3-2, y cambiamos nuestra estructura. Porque creo que podemos gestionar mejor el juego, y siempre tenemos tres centrales en el eje de la defensa si continúan los centros. Luego pasamos al 5-4-1. Incluso pensé: "Vamos a superar esto". Pero era demasiado pronto. Demasiado pronto para esa mentalidad».

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