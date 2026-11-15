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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Un momento excepcional: una delegación estadounidense anima con fervor a Argelia ante Togo

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Después de que la ciudad de Lawrence, en el estado de Kansas, recibiera a la selección de Argelia y a miles de sus aficionados con una acogida excepcional durante el Mundial 2026, Argelia devolvió el gesto acogiendo a una gran delegación estadounidense en una visita de amistad oficial.

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La delegación, integrada por entre 40 y 42 personas procedentes de Lawrence, Kansas City y Elkader, en el estado de Iowa, llegó a Argelia el pasado 9 de noviembre, por invitación del presidente Abdelmayid Tebún.

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La delegación estadounidense acaparó todas las miradas durante su asistencia al partido de la selección de Argelia frente a Togo, la tarde del sábado, en el estadio Hocine Aït Ahmed de la ciudad de Tizi Uzú, correspondiente a la tercera jornada de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones 2027, en una escena que reflejó la continuidad de la relación de amistad surgida entre ambas partes durante el Mundial 2026.

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La agencia de noticias argelina informó de que los miembros de la delegación siguieron el partido en un ambiente festivo, que reflejó los lazos de amistad entre los pueblos argelino y estadounidense.

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Los miembros de la delegación se ubicaron en el palco de honor del estadio Hocine Aït Ahmed y mostraron su apoyo a la selección argelina frente a Togo, durante el partido que terminó con la victoria de los locales (1-0).

También compartieron con la afición el ambiente de aliento y entonaron el himno nacional argelino antes del inicio del encuentro, en una escena que trajo a la memoria las imágenes que circularon durante el Mundial, cuando la selección de Argelia y sus aficionados recibieron un llamativo recibimiento en la ciudad de Lawrence.

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La delegación está integrada por unos 42 ciudadanos estadounidenses de las ciudades de Lawrence y Kansas City, en el estado de Kansas, junto a personalidades de la ciudad de Elkader, en el estado de Iowa, entre ellos el alcalde de Lawrence, Brad Finkeldei, y el alcalde de Elkader, Joshua Pope.

A ellos se suman la exembajadora estadounidense en Argelia, Elizabeth Moore Aubin, y la inspectora de los servicios de policía de la ciudad de Kansas, Megan Bardwell, además de representantes de la Universidad de Kansas y de la sociedad civil.

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Los miembros de la delegación ya habían visitado el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa el pasado jueves, donde se reunieron con los jugadores de la selección argelina y el cuerpo técnico, en una parada que les permitió renovar el contacto con los integrantes del combinado al que acogió su ciudad durante el Mundial.

La visita incluyó también varios monumentos y regiones argelinas, entre ellas la capital Argel, Tipaza y Gardaia, dentro de un programa que busca fortalecer los lazos culturales y humanos entre ambas partes.

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La ciudad de Lawrence había acogido la concentración de la selección argelina durante el Mundial, donde cientos de residentes salieron a recibir a los jugadores en el aeropuerto y mostraron una gran interacción popular con la afición argelina.

Entre las escenas que se difundieron ampliamente estuvo el baile de la agente de policía Megan Bardwell con los aficionados argelinos.

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Los miembros de la delegación expresaron su profundo agradecimiento por la calidez del recibimiento y la hospitalidad argelina, y subrayaron que los lazos surgidos durante el Mundial trascendieron los límites del deporte para convertirse en una auténtica relación de amistad entre los pueblos.

Medios estadounidenses y argelinos describieron la visita como un modelo de «diplomacia popular», destacando su papel en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre los dos países, tanto a nivel humano como cultural.

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La asistencia de la delegación al partido frente a Togo constituyó una de las paradas más destacadas de la visita y dio a la relación que comenzó en las gradas y las calles de una ciudad estadounidense una nueva prolongación dentro de los estadios argelinos, en una imagen que refleja el papel que puede desempeñar el fútbol en el acercamiento entre los pueblos, más allá de los límites de la competición deportiva.

Escrito porMuhammad Sharaf Eldeen

Editor jefe de turno

Resumen Profesional

Periodista egipcio multidisciplinario, comprometido con ofrecer a los lectores una visión periodística integral y precisa. Cuento con más de 13 años de experiencia en medios impresos y audiovisuales, habiendo colaborado en algunos de los periódicos, plataformas digitales y canales de televisión más importantes de Egipto y el mundo árabe. Desde abril de 2017, me desempeño como Jefe de Turno (Shift Manager) y Editor de Mesa (Desk Editor) en Kooora, el portal de noticias deportivas líder en el mundo árabe, donde tengo el honor de trabajar con un equipo de élite de profesionales.

Me apasiona redactar artículos y análisis deportivos lógicos y accesibles —evitando tecnicismos innecesarios—, manteniendo siempre los más altos estándares de rigor y objetividad. Creo firmemente que las preferencias personales no deben influir en la labor periodística; la información es una responsabilidad y la integridad es la ética suprema de nuestra profesión.

Trayectoria Personal y Filosofía Futbolística

Mi historia con el fútbol comenzó a los cinco años, inspirado por la pasión de mi familia durante el Mundial de 1994. Desde entonces, el fútbol se convirtió en una parte esencial de mi vida, tanto practicándolo como analizándolo.

Uno de mis recuerdos futbolísticos más formativos de la infancia es la histórica final de la UEFA Champions League entre el Bayern de Múnich y el Manchester United en el Camp Nou, el 26 de mayo de 1999. Aquella noche, la remontada épica de los "Red Devils" marcó el inicio de mi lealtad de por vida al gigante alemán, que sigue ocupando un lugar privilegiado en mi corazón.

Áreas de Especialización

Gracias a mi trayectoria en diversos sectores de la comunicación, me especializo en:

Historia del Fútbol: Amplio conocimiento de la historia del fútbol europeo y alemán.

Análisis Táctico: Predicción de escenarios de partidos y análisis de sistemas de juego.

Scouting: Capacidad para identificar jóvenes talentos y analizar su potencial técnico.

Hitos y Momentos Destacados

Guardo numerosos recuerdos felices en el fútbol, pero el más significativo a nivel internacional fue la coronación del Bayern de Múnich en la Champions League de 2001 frente al Valencia, lo que supuso mi primera gran alegría continental con el club.

Mi Once Ideal Histórico:

Portero: Manuel Neuer.

Defensa: Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Mediocampo: Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Zinedine Zidane.

Delantera: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário (El Fenómeno).

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