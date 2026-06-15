Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

Traducido por

Un momento duro... El lado humano de la estrella de la selección sueca tras golear a Túnez por 5-0

Y. Ayari
Túnez
World Cup
Suecia vs Túnez
Suecia
Suecia
Túnez
México

Una daga tunecina en el corazón de las Águilas de Cartago...

En un duelo cargado de emociones, el tunecino Yassine Ayari guió a Suecia a un 5-1 sobre Túnez en el debut del Grupo 6 del Mundial 2026.

Ayari marcó dos goles y fue clave en el encuentro, aunque reconoció sentir un conflicto interno. De padre tunecino y habitual visitante del país norteafricano, el jugador admitió que le resultaba extraño enfrentarse a una selección que forma parte de su identidad emocional.

Tras el partido, declaró: «Sentí una mezcla de emociones. Paso parte de mis vacaciones en Túnez y tengo un vínculo especial con el país. No celebré mi primer gol por respeto a la afición tunecina, aunque fue clave para sentenciar el partido».

El astro sueco de origen tunecino añadió: «Estoy contento con la victoria que ha dado a la selección que represento el liderato provisional del grupo, pero al mismo tiempo deseo suerte a las Águilas de Cartago en el resto de su andadura en el Mundial».

Y añadió: «Espero que Túnez sume buenos resultados ante Japón y Holanda».

World Cup
Holanda crest
Holanda
HOL
Suecia crest
Suecia
SWE
World Cup
Túnez crest
Túnez
TUN
Japan crest
Japan
JPN

Esta derrota es la más abultada de Túnez en Copas del Mundo, con tantos de Ayari (2), Isak, Gioukires y Svanberg. 

Túnez debe ahora remontar en los dos partidos restantes del grupo.

Anuncios