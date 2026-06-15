Un momento duro... El lado humano de la estrella de la selección sueca tras golear a Túnez por 5-0

En un duelo cargado de emociones, el tunecino Yassine Ayari guió a Suecia a un 5-1 sobre Túnez en el debut del Grupo 6 del Mundial 2026.

Ayari marcó dos goles y fue clave en el encuentro, aunque reconoció sentir un conflicto interno. De padre tunecino y habitual visitante del país norteafricano, el jugador admitió que le resultaba extraño enfrentarse a una selección que forma parte de su identidad emocional.

Tras el partido, declaró: «Sentí una mezcla de emociones. Paso parte de mis vacaciones en Túnez y tengo un vínculo especial con el país. No celebré mi primer gol por respeto a la afición tunecina, aunque fue clave para sentenciar el partido».

El astro sueco de origen tunecino añadió: «Estoy contento con la victoria que ha dado a la selección que represento el liderato provisional del grupo, pero al mismo tiempo deseo suerte a las Águilas de Cartago en el resto de su andadura en el Mundial».

Y añadió: «Espero que Túnez sume buenos resultados ante Japón y Holanda».

Esta derrota es la más abultada de Túnez en Copas del Mundo, con tantos de Ayari (2), Isak, Gioukires y Svanberg.

Túnez debe ahora remontar en los dos partidos restantes del grupo.