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El delantero del Brentford Igor Thiago vivió una tarde desastrosa en el Amex Stadium tras ser expulsado por un momento de locura ante el Brighton. El atacante del Brentford vio la roja por conducta violenta, lo que dejó a sus compañeros ante una tarea muy difícil en el partido de la Premier League.

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Desastre disciplinario para una estrella del Brentford

Las esperanzas del Brentford de sacar un resultado positivo ante el Brighton sufrieron un duro golpe al comienzo de la primera parte, cuando Thiago vio la tarjeta roja directa. Tras un acalorado intercambio sobre el terreno de juego, el delantero pareció perder los nervios y empujó en la cara al centrocampista del Brighton Chema Andres.

El incidente pasó inicialmente inadvertido para el árbitro sobre el terreno de juego, pero la tecnología intervino rápidamente para que se tomara la medida disciplinaria correspondiente.

El Brighton aprovecha la superioridad numérica

La tarjeta roja agravó los problemas del Brentford, que ya iba por detrás en el marcador antes de la expulsión. Diego Gomez había adelantado al Brighton a los quince minutos tras culminar una jugada fluida que puso de relieve la diferencia de confianza entre ambos equipos. Para empeorar las cosas, justo antes del descanso, el siempre fiable Pascal Gross transformó un penalti y dejó al Brentford ante una tarea prácticamente imposible.

El Brighton aprovechó al máximo los espacios sobre el terreno de juego, dominó la posesión y buscó afianzarse en los puestos altos de la clasificación de la Premier League. El equipo de Fabian Hurzeler llegó al partido sabiendo que una victoria lo auparía al segundo puesto, un importante impulso antes del inminente parón de selecciones.

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La posible sanción de Thiago complica el exigente calendario del Brentford

La expulsión de Thiago llega en un momento especialmente delicado para el Brentford, dado el exigente calendario que tiene por delante. Tras el parón de selecciones, recibirá al Everton y visitará al Manchester United, antes de afrontar un duro comienzo de diciembre con partidos consecutivos contra dos aspirantes al título, el Arsenal y el Manchester City.

El delantero se enfrenta a una posible sanción de tres partidos por conducta violenta y podría perderse encuentros cruciales mientras el equipo de Keith Andrews trata de superar esta difícil serie de partidos.

Estadísticas de la temporada hasta ahora

Thiago llegó al Brentford en el verano de 2024 procedente del club belga Club Brugge. Esta temporada, el delantero ha disputado 13 partidos entre todas las competiciones, en los que ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias.