«Un minuto de silencio por el alma de Inglaterra»... ¿Cómo pisotearon las estrellas argentinas el orgullo de los ingleses?

Los jugadores de la selección argentina generaron polémica tras difundirse un vídeo grabado en el vestuario después de vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, resultado que les dio el pase a la final contra España.

El clip muestra un vestuario festivo, con los jugadores bailando y cantando, hasta que de pronto guardan silencio.

Uno de ellos pidió silencio y el grupo respondió al unísono: «Un minuto de silencio por las almas de los ingleses que hoy han muerto futbolísticamente», antes de que el vestuario volviera a estallar en risas y bailes.









La escena indignó a la prensa inglesa, que la consideró una burla excesiva tras su dolorosa eliminación.

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Sin embargo, muchos hinchas argentinos lo justificaron como parte de la histórica rivalidad y de la cultura futbolística latina, marcada por el entusiasmo y la provocación en los duelos clave.

La histórica rivalidad entre Argentina e Inglaterra hizo que el clip se viralizara tras la semifinal.

Más allá de la polémica, la Albiceleste ya se prepara para la final del Mundial 2026 contra España, donde Messi buscará revalidar el título, mientras que “el Matador” aspira a su primer trofeo.