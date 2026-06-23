Un millón y medio de dólares separan a Trézéguet de la Liga Saudí

El fichaje del internacional egipcio Mahmoud Hassan «Trezeguet» por el Al-Riyad depende de un millón y medio de dólares. Si se concreta, el extremo volverá a la Liga Saudí tras su etapa en Europa.

Según el diario «Al-Riyadiah», las conversaciones entre Al-Riyad, Al-Ahly y el jugador se han estancado por esa cifra.

El Al-Riyad negoció con el Al-Ahly y el jugador, pero aún no hay acuerdo: ofrece un millón de dólares por el traspaso, medio millón menos de lo que pide el club egipcio.

Al-Riyad ofrece al jugador dos millones de dólares anuales, pero este pide tres. Sumando ese millón de diferencia salarial a los 500 000 que faltan al Al-Ahly, la operación está a 1,5 millones de cerrarse.

El extremo, de 31 años, tiene contrato con el Al-Ahly hasta 2030, tras regresar en 2025 tras varias experiencias en el extranjero, entre las que destaca su paso por el Aston Villa. Trezeguet se formó en las categorías inferiores del club y debutó con el primer equipo antes de salir al extranjero.

La pasada temporada jugó 32 partidos con el Al-Ahly, marcó 18 goles y dio una asistencia. Actualmente disputa el Mundial 2026 con Egipto; entró como suplente ante Nueva Zelanda y anotó el tercer gol en la victoria 3-1 de los «Faraones».