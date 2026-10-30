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Oliver Maywurm
Traducido por

¡Un millón de seguidores en menos de 24 horas! A los aficionados del FC Barcelona les encanta esta iniciativa de Hansi Flick

Primera División
H. Flick
Barcelona

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ya está oficialmente en Instagram. Su llegada a la red social ha desatado el entusiasmo entre los aficionados del Barça.

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Flick había abierto su cuenta en la red social apenas el jueves por la noche. Menos de 24 horas después, a última hora de la tarde del viernes, el entrenador alemán del Barça ya tenía un millón de seguidores.

«¡Hola, culers!», se dirigió Flick a los aficionados del campeón de España en su primera publicación, el jueves. «Me alegra estar en Instagram y compartir con vosotros algunos momentos de mi día a día en el Barça. ¡Muchas gracias por vuestro apoyo! ¡Viva el Barça!», escribió el exseleccionador alemán.

Flick, que asumió el cargo de entrenador en Cataluña en 2024, es muy querido por la afición del Barcelona. Sin embargo, el crecimiento tan rápido de su número de seguidores también se debió a que el Barça compartió su primera publicación en la cuenta oficial de Instagram del club, que tiene casi 150 millones de seguidores.

Hansi Flick y el Barça quieren ganar ahora también la Liga de Campeones

Flick no solo goza de popularidad en Barcelona por su forma de ser, sino también por sus resultados deportivos. En sus dos primeras temporadas ganó la liga española con los azulgranas, que practican un fútbol que entusiasma bajo sus órdenes. Después de caer por un margen muy ajustado en las semifinales de la Liga de Campeones (2024/25) y, posteriormente, en los cuartos de final (2025/26), el objetivo es lograr esta temporada un gran éxito en el escenario internacional.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
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31 oct 2026

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En la fase de liga, el equipo marcha por ahora según lo previsto, aunque, tras imponerse con claridad al Feyenoord (5-1) y al Galatasaray a domicilio (5-2), el Barça perdió recientemente por 2-4 ante el campeón de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain. También empaña el panorama la derrota por 1-2 en el Clásico ante el Real Madrid del pasado fin de semana. Tras nueve victorias, fueron los primeros puntos que se dejó el Barcelona en LaLiga esta temporada. Pese a ello, el equipo de Flick sigue líder, con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, su perseguidor más cercano en estos momentos.

Flick renovó anticipadamente su contrato hasta 2028 en mayo. El nuevo acuerdo incluye, además, una opción para prolongarlo un año más, hasta 2029. Ya semanas antes de firmarlo, el técnico de 61 años había anunciado que pondría fin a su carrera como entrenador tras su etapa en el Barcelona: «Me encanta trabajar aquí. Tenemos mucho tiempo y no pienso en irme a otro sitio. Estoy aquí y este será mi último club, mi último trabajo. Estoy muy feliz por ello», recalcó Flick en marzo.

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