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Un milagro y tres derrotas... ¿Qué puede hacer la selección saudí frente a los diez primeros del Mundial?

España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
Argentina
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Suecia
España
Arabia Saudí
EE. UU.
Argentina
Países Bajos
Suecia

La «Selección Verde» se prepara para enfrentarse a la selección española, tercera del ranking mundial.

La selección saudí, 60.ª del ranking, se mide a la tercera, España, el domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en la segunda jornada del Mundial 2026.

Arabia Saudí, 60.ª del ranking, se medirá el domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (EE. UU.) a España, tercera, en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», es la quinta vez que “Los Verdes” desafían a un equipo del top-10 en un Mundial.

En su debut en 1994, perdió 1-2 contra Holanda, entonces segunda del ranking, en la primera jornada.

Después, perdió 1-3 ante Suecia, décima del mundo, en los octavos de final de esa misma edición.

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España
ESP
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Arabia Saudí
KSA

En 2006 perdió 1-0 ante una España quinta del mundo.

La sorpresa llegó en 2022, cuando Arabia Saudí derrotó 2-1 a Argentina, entonces tercera, en la primera jornada.

La afición saudí sueña con repetir la gesta ante España, actualmente quinta, pues significaría avanzar a la siguiente ronda por segunda vez en la historia y la primera desde 1994.

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