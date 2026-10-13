Un mes y medio de sufrimiento: el Shabab Al Ahli deja al desnudo la impotencia del Ittihad en un cuarto de hora

El Shabab Al Ahli de Emiratos Árabes Unidos dejó al desnudo las carencias del Al Ittihad saudí, especialmente en el plano defensivo, durante el primer cuarto de hora del partido entre ambos equipos en la Liga de Campeones de la AFC Elite.

El Al Ittihad recibió este martes al Shabab Al Ahli en el estadio Al Inma de Yeda, en la segunda jornada de la fase de liga del torneo asiático.

En el minuto 7 de partido, el iraní Sardar Azmoun abrió el marcador para el Shabab Al Ahli, tras una jugada individual destacada de Guilherme Bala, que superó a más de un rival antes de dejarle el balón frente a la portería vacía.

El propio Azmoun añadió el segundo gol en el minuto 16 del encuentro, después de quedarse solo ante el guardameta serbio Predrag Rajkovic desde el centro del campo, para luego regatearlo y enviar el balón a la red vacía.

Este se convirtió en el sexto partido consecutivo en el que el Al Ittihad no logra mantener su portería a cero, ya sea en la Liga Roshn saudí o en la Liga de Campeones de la AFC Elite.

La última vez que el Al Ittihad no recibió goles fue hace unos 45 días, concretamente el 29 de agosto pasado, en el empate sin goles ante el Al Fateh, en la Liga Roshn.

Desde entonces, "El Decano" ha disputado 6 partidos entre la Liga Roshn y la Liga de Campeones de la AFC Elite, en los que su portería ha recibido 9 goles, a un promedio de gol y medio por encuentro.