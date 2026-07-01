La reelección de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid hasta 2030 marca el inicio de una revolución en el Santiago Bernabéu.

Pérez ganó las elecciones del 7 de junio con el 65 % de los votos, superando a Enrique Riquelme.

Desde entonces, según «Marca», el club ha cerrado 13 operaciones de fichajes y salidas, además de promocionar canteranos, convirtiendo junio en un mes clave bajo el mandato de Pérez.

Álvaro Arbeloa fue la primera baja: el exentrenador del Castilla, que había asumido el primer equipo a mitad de temporada para apagar un incendio, dejó su cargo sin poder competir por título alguno.

Se le encargó mantener la calma hasta elegir sucesor. Ese sucesor llegó con viejas claves: José Mourinho, oficial el 11 de junio tras firmar por tres años, hasta 2029.

El club pagó al Benfica 15 millones de euros —cantidad que se duplicó tras las elecciones— para repatriar al técnico que lo ganó todo en España entre 2010 y 2013, salvo la Liga de Campeones. Ahora su misión es calmar el vestuario, gestionar salidas y reforzar lo necesario.

Antes de que arrancara el mercado, en mayo ya se habían despedido varios jugadores, El 23, la afición del Bernabéu se levantó con las sillas en alto para despedir a Dani Carvajal y David Alaba, cuyos contratos acababan el 30 de junio.

Carvajal se marchó como el segundo jugador con más títulos de la historia del Real Madrid, con 27, a solo uno de Modrić; Alaba, que ya no fue el mismo tras la rotura del ligamento cruzado anterior en diciembre de 2023, sumó 11.

A ellos se sumó Dani Ceballos, en quien Mourinho no confiaba y al que el club dejó marchar gratis pese a tener contrato.

Al mismo tiempo, llegaron Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries (aún no oficial), fichajes anunciados durante la campaña electoral como muestra de las promesas del club: El central, libre del Liverpool, firmó hasta 2030; el lateral, fichado del Inter por 20 millones, competirá con Trent Alexander-Arnold.

El 17 de junio llegó Bernardo Silva, agente libre del Manchester City, firmando hasta 2028 tras superar a Barcelona y Atlético en la puja por el portugués.

Por último llegó Marc Cucurella, procedente del Chelsea, en una operación que rondó los 60 millones de euros con las cláusulas y que lo vincula al club hasta 2032.

Además, Endrick volvió de su cesión al Lyon, donde recuperó su olfato goleador y confianza.

El club blanco lo incorporó a la pretemporada para que compita por un lugar en el once de Mourinho.

La cantera también aportó ingresos: Mario Martín fichó por el Getafe, que pagó 3,5 millones por el 50 % de sus derechos, mientras que el Madrid retuvo el resto y el derecho de tanteo.

Después, Víctor Muñoz firmó con el Liverpool por 40 millones, de los cuales el Madrid recibió 20, sin cláusula de recompra pero con derecho de tanteo.

A finales de mes llegó la operación más costosa: Nico Paz, el segundo canterano más caro de la historia tras Álvaro Morata.

El club vendió el 50 % restante a Como por 60 millones, atendiendo al deseo del jugador de quedarse un año más en Italia, pero se reservó una recompra unilateral de unos 80 millones en 2027.

En total, con Nico y Víctor, el club ha ingresado cerca de 80 millones de euros por jugadores que debían tener un papel secundario. «La Fábrica» vuelve a ser una fuente de beneficios antes de una temporada decisiva.