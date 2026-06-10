El Real Madrid planea vender a dos de sus estrellas para financiar fichajes este verano.
Tras dos cursos sin títulos y varias crisis internas, el club busca mejorar.
Bajo la dirección de José Mourinho —aún no anunciado oficialmente—, el club blanco se prepara para un mercado de fichajes intenso.
Según varios informes, ya tiene cerrados los fichajes de Ibrahima Konaté (gratis, libre del Liverpool) y Denzel Dumfries (20 millones de cláusula al Inter).
No se detendrá ahí: busca seis o siete refuerzos y ya sigue a Bernardo Silva (libre tras dejar el Manchester City) y a Matheus Fernandes (West Ham).
Para financiarlos, el club blanco sacrificaría a Eduardo Camavinga y Fede Valverde.
Según Miguel Serrano, de Radio Marca y Onda Cero, el Madrid pide 50 millones por Camavinga, fichaje que costó 30 millones en 2021 y que tiene contrato hasta 2029.
Por Valverde pide 100 millones, y espera ofertas inglesas. Estas ventas podrían financiar un mercado emocionante para la afición.
Raúl Asensio, Fran García y Dani Ceballos podrían marcharse, y se baraja ceder a Franco Mastantono y Gonzalo García.