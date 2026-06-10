Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traducido por

Un mercado de fichajes de infarto: el Real Madrid fija el precio de sus estrellas para financiar siete traspasos

Fichajes
Real Madrid
J. Mourinho
E. Camavinga
F. Valverde
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Fernandes
España
Portugal
Francia
Uruguay
Países Bajos

Una revolución transformadora en el estadio Santiago Bernabéu

El Real Madrid planea vender a dos de sus estrellas para financiar fichajes este verano.

Tras dos cursos sin títulos y varias crisis internas, el club busca mejorar.

Bajo la dirección de José Mourinho —aún no anunciado oficialmente—, el club blanco se prepara para un mercado de fichajes intenso.

Según varios informes, ya tiene cerrados los fichajes de Ibrahima Konaté (gratis, libre del Liverpool) y Denzel Dumfries (20 millones de cláusula al Inter).

No se detendrá ahí: busca seis o siete refuerzos y ya sigue a Bernardo Silva (libre tras dejar el Manchester City) y a Matheus Fernandes (West Ham).

Para financiarlos, el club blanco sacrificaría a Eduardo Camavinga y Fede Valverde.

Según Miguel Serrano, de Radio Marca y Onda Cero, el Madrid pide 50 millones por Camavinga, fichaje que costó 30 millones en 2021 y que tiene contrato hasta 2029.

Por Valverde pide 100 millones, y espera ofertas inglesas. Estas ventas podrían financiar un mercado emocionante para la afición.

Raúl Asensio, Fran García y Dani Ceballos podrían marcharse, y se baraja ceder a Franco Mastantono y Gonzalo García.

Anuncios