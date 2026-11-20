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Los grandes sueños del Manchester United en el mercado de invierno han vuelto a chocar con la realidad de las cifras. Tras varios días de rumores sobre una gran revolución de 500 millones de libras esterlinas bajo el mando del nuevo entrenador, Mauricio Pochettino, uno de los expertos financieros más destacados del fútbol ha salido a poner fin a todas estas especulaciones y asegura que lo que se dice «no tiene absolutamente ninguna posibilidad» de hacerse realidad.

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Con la llegada de Pochettino al banquillo de Old Trafford, se esperaban cambios en enero. El técnico argentino buscará dejar su propia huella en el equipo y ver al United salir de la amenaza del descenso, ya que actualmente ocupa la 18.ª posición de la Premier League, en una de las peores temporadas de su historia reciente.

Tras su llegada al club, se extendieron llamativos rumores según los cuales el United podría gastar 500 millones de libras esterlinas en enero, con la estrella del Chelsea Cole Palmer entre sus planes, en una operación que, de producirse, supondría un auténtico terremoto en el mercado de fichajes inglés.

Sin embargo, Stefan Borson, conocido experto financiero del mundo del fútbol, se burló de esas afirmaciones y las rechazó de plano en declaraciones a «Football Insider».

«¿El Manchester United? Es imposible que lo hagan, ¿no? El Manchester United tiene capacidad de gasto, pero eso requeriría que los propietarios inyectaran dinero en efectivo. En cualquier caso, no hay ninguna posibilidad de que el United fiche a Cole Palmer», afirmó Borson.

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El experto financiero añadió: «Es muy improbable que el Newcastle esté interesado en vender en enero a uno de sus mejores jugadores, como Lewis Hall, que acaba de firmar un nuevo contrato, por menos de una cifra desorbitada. No creo que el Manchester United lo vaya a hacer. Así que, sinceramente, no estoy de acuerdo con la mayor parte de ese análisis».

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El desmentido de Borson sobre el supuesto gasto de 500 millones de libras esterlinas del Manchester United llegó después de un informe publicado en el mismo medio en el que colabora, «Football Insider», lo que dio todavía más credibilidad a su respuesta.

Brian King, antiguo ojeador del Manchester United, había declarado: «Se habla de que el Manchester United y Pochettino buscan fichar a Cole Palmer y Lewis Hall, y quizá a otros jugadores en enero. Tienen entre 400 y 500 millones de libras esterlinas para gastar, y esa es la cantidad que necesitarán invertir para devolver al Manchester United al nivel de los equipos ganadores».

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King añadió, en declaraciones recogidas por «TEAMtalk»: «O incluso un equipo que gane el título, porque desde luego este año no lo van a ganar. El Manchester United no es el nombre que Alex Ferguson forjó para el Manchester United. Aquella fue una época dorada, el Arsenal y el Liverpool eran de los grandes equipos que competían con ellos, fueron tiempos emocionantes y muy divertidos, pero el Manchester United de hoy no es el mismo equipo».

Pese a esta polémica, es probable que el United gaste dinero en enero para intentar mejorar su plantilla y salvar la temporada, pero las posibilidades de que cualquier equipo invierta semejante cantidad en invierno parecen muy escasas, sobre todo en el caso de un club que solo gastó alrededor de 150 millones de libras esterlinas el pasado verano.