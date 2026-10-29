"Un mensaje y un corazón": Yamal se solidariza con las familias de las víctimas de la "catástrofe del tren"

Lamine Yamal, estrella del Barcelona, mostró su solidaridad con las víctimas del accidente de tren ocurrido en Urda, una tragedia cuyo impacto alcanzó al mundo del fútbol.

El accidente de tren ocurrido en la mañana de ayer en Urda provocó una conmoción en todo el país, y esta tragedia sacudió al mundo del fútbol. En solidaridad con las víctimas, todos los partidos de la Copa del Rey previstos para ayer miércoles fueron aplazados.

Numerosos futbolistas ofrecieron sus condolencias a las víctimas, y Lamine Yamal fue uno de ellos.

La estrella del Barcelona escribió en su cuenta de Instagram: "Mi solidaridad y mi apoyo a todas las familias de las víctimas y los afectados por la tragedia de Urda. Todo el apoyo y la fuerza para todos". Lamine acompañó su mensaje con un emoji de corazón.

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La colisión de dos trenes de alta velocidad dejó decenas de muertos y heridos, y dos vagones de los trenes cayeron por una pendiente a causa del choque.

A bordo de los dos trenes viajaban más de 540 personas, y este accidente se considera uno de los peores de la historia reciente del ferrocarril español.