La destitución de Kevin Lamour, director ejecutivo de operaciones de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), ha abierto un nuevo capítulo de tensión, después de que Laura McAllister, vicepresidenta de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), calificara la decisión de enviar "un mensaje muy preocupante a todos los que buscan el cambio".

La FIFA confirmó la salida de Lamour la noche del lunes, más de dos semanas después de que este emitiera un comunicado a la agencia Associated Press en el que afirmó que la administración de la Federación Internacional había sido engañada por el presidente Gianni Infantino en relación con el plan de vender una participación de una empresa que gestiona las competiciones de la Copa del Mundo a inversores del sector privado.

Lamour había descrito el plan de crear una empresa como un "proyecto de una sola persona", mientras que el destacado asesor Carlos Cordeiro dimitió el mismo día, lo que aumentó la presión sobre Infantino.

McAllister, que trabajó con Lamour durante su etapa como secretario general adjunto de la UEFA, declaró: "Conozco a Kevin Lamour como un líder deportivo íntegro y ejemplar, y fue un colega de confianza. Es un líder con principios firmes, que defiende con valentía los valores que deben regir nuestro trabajo en la gestión del fútbol".

Y agregó: "Su destitución debilita gravemente la administración de la FIFA y socava una oportunidad única de cambiar la cultura de la institución y reorientarla hacia los valores deportivos, y no limitarse a los objetivos comerciales y financieros".

Y prosiguió: "La FIFA no es el presidente, sino que representa a toda la familia del fútbol. Y el fútbol mundial necesita liderazgos fuertes e independientes que se aferren a sus principios y hablen cuando sea necesario".

La vicepresidenta de la UEFA concluyó sus declaraciones afirmando: "La pérdida de un líder de la talla y la competencia de Kevin envía un mensaje muy preocupante a todos los que buscan el cambio".

Antecedentes de la crisis

Lamour no participó en la reunión de la junta directiva de la FIFA celebrada en Marruecos el 5 de agosto, durante la cual la junta anunció su total apoyo a Infantino. La UEFA, junto con la Confederación Asiática y la Concacaf, había acusado a Infantino de "engaño" a causa del plan de los inversores privados, en una carta abierta firmada por los presidentes de las tres confederaciones continentales.

Varias federaciones europeas manifestaron que retiraban su apoyo a la nueva candidatura de Infantino a la presidencia de la FIFA en el congreso del próximo año.

El plan de la FIFA consistía en constituir una empresa para gestionar los aspectos comerciales y operativos de sus torneos, incluidas la Copa del Mundo masculina y femenina, con la venta de una participación minoritaria a inversores del sector privado.

La FIFA anunció posteriormente la cancelación del plan, pero se comprometió a revisar los procedimientos que se siguieron para elaborarlo, sin haber determinado hasta ahora la entidad que se encargará de dicha revisión.

Lee también: ¿Messi o Kane? Una leyenda de Alemania elige al más merecedor del Balón de Oro