Detrás de las declaraciones serenas y las sonrisas ante los medios de comunicación, parece que la relación entre Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé sigue cargada de mucha tensión. Después de que ambos intentaran negar la existencia de cualquier desavenencia entre ellos, el sitio web "Foot Mercato" reveló nuevos detalles que apuntan a que la crisis no ha terminado, y que el malentendido entre las dos estrellas de la selección francesa quizás dejó una huella más profunda de la que salió a la luz.

Mbappé había afirmado recientemente que había hablado con Dembélé, subrayando que no había ninguna tensión entre ellos, pero el diario "L'Équipe" señaló que la realidad dentro de la concentración de la selección francesa es más complicada, y que las declaraciones del capitán de los Bleus sorprendieron a varios allegados a Dembélé.

Según los informes, no hubo ningún contacto real entre los jugadores antes del inicio de la concentración en Clairefontaine, salvo un mensaje que uno de ellos envió al otro y que no obtuvo respuesta. Y con la llegada de Mbappé a la concentración, se sorprendió por la reacción de Dembélé, que parecía molesto por la forma en que se había gestionado la crisis.

Dembélé, por su parte, había intentado poner fin a la polémica durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante Italia, al decir que el asunto no pasa de ser "pequeñas rencillas en las redes sociales", asegurando que no les presta atención a su edad, y que se sienta junto a Mbappé en la mesa del comedor y que no existe ningún problema entre ellos.









Los detalles revelan que el malentendido no fue de una sola parte, ya que parece que Mbappé no esperaba que el enfado de su compañero persistiera durante todo este período, especialmente teniendo en cuenta que hubo desencuentros verbales anteriores que no llegaron a este punto.

En contraposición, "L'Équipe" señala que la relación entre los jugadores ya no es la que era, y que algunos miembros de la selección creen que lo ocurrido podría dejar una huella a largo plazo en su relación.

Asimismo, el círculo cercano a Mbappé experimentó un cambio llamativo durante la concentración actual, después de que se volviera más próximo a Michael Olise, en un momento en el que Dembélé y Mbappé no mostraron la sintonía habitual entre ellos.

Y mientras ambas estrellas insisten en negar la existencia de una crisis, el ambiente dentro de la selección francesa parece más cercano a una guerra fría silenciosa, lejos de las cámaras.