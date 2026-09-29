El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr saudí, aumentó el estado de incertidumbre que rodea su situación con la "Brasil de Europa" durante las últimas horas.

Algunos informes habían especulado con la existencia de desavenencias entre Ronaldo y su entrenador portugués, Jorge Jesus, tras no participar en la victoria por 2-1 sobre Noruega, el pasado domingo, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

La intensidad de esas especulaciones aumentó después de que la estrella portuguesa se ausentara del entrenamiento de su selección, este martes, con el fin de regresar al hotel de concentración para realizar algunos ejercicios en el gimnasio.

En medio de esas especulaciones, Ronaldo publicó una foto en su cuenta personal de la red social "X" con la camiseta de Portugal, junto a la bandera de su país y el emoticono de un corazón.

Este mensaje, que no incluyó ninguna palabra, llegó para restar importancia a los rumores sobre el enfado de Ronaldo, 48 horas antes del enfrentamiento ante Dinamarca, este jueves, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Ronaldo había participado como titular en el partido de la primera jornada ante Gales, que terminó con una victoria por la mínima, aunque no logró marcar ni asistir, y obtuvo la peor valoración de ambas selecciones, antes de sentarse como suplente frente a Noruega.