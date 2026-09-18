Un mensaje secreto amenaza el imperio de Infantino: ¿qué esconde la FIFA en sus arcas?

En una escalada sin precedentes que revela la magnitud de la fractura dentro de los pasillos de la Federación Internacional de Fútbol, los presidentes de las dos mayores confederaciones continentales del mundo abrieron fuego contra Gianni Infantino, exigiendo que se rindan cuentas de la FIFA y que se distribuyan sus miles de millones congelados entre las federaciones más pobres.

Tanto el esloveno Aleksander Ceferin, presidente de la Unión Europea de Fútbol (UEFA), como el canadiense Victor Montagliani, presidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), enviaron una carta de tono contundente a Infantino, publicada por la agencia "Reuters" este viernes, en la que ambos reclamaron llevar a cabo una revisión financiera independiente de las reservas de la FIFA y propusieron desembolsar una cifra colosal de 2.100 millones de dólares a favor de las 211 federaciones miembro.

La carta de los 10 millones

Según la carta firmada por los vicepresidentes de la FIFA, la propuesta consiste en proporcionar no menos de 10 millones de dólares a cada federación nacional durante el ciclo 2027-2030, destinados a la inversión en infraestructura y al desarrollo del juego, siendo esta suma completamente adicional y sin que afecte a la financiación básica comprometida en el marco del programa "FIFA Forward".

Este movimiento llegó como respuesta directa al polémico proyecto "FIFA Forward Enterprise", que pretendía vender una participación de las competiciones de la FIFA a inversores externos para financiar el desarrollo, un proyecto que fue abortado y abandonado tras una enorme ola de rechazo dentro de la Asamblea General.

Ceferin y Montagliani afirmaron en su carta: "Nuestro análisis plantea ahora una pregunta importante sobre si el acuerdo propuesto era realmente necesario para proporcionar mayores recursos a las federaciones miembro".

6.000 millones en las arcas

El análisis de ambos presidentes, basado en los datos financieros y los presupuestos publicados por la FIFA, reveló que la Federación Internacional se encamina a cerrar el ciclo 2023-2026 con unas reservas récord de alrededor de 6.000 millones de dólares, las mayores de su historia, lo que confirma —según sus palabras— que la FIFA ya tiene la capacidad de financiar a las federaciones con su propio presupuesto sin necesidad de vender sus activos.

Ambos subrayaron que la FIFA, incluso tras desembolsar 2.100 millones de dólares, no vería reducidas sus reservas por debajo de 1.500 millones de dólares en ningún momento durante el próximo ciclo, es decir, un 50% por encima del mínimo de reservas que la propia FIFA estableció en el presupuesto 2023-2026.

Revisión independiente y la batalla del gobierno corporativo

Los presidentes de la UEFA y la Concacaf reconocieron que su análisis es preliminar, ya que combina los resultados reales de 2022 a 2025 con las estimaciones de 2026 y las suposiciones de 2027-2030, por lo que reclamaron una revisión independiente completa con acceso a todas las cifras y suposiciones antes de elevar las recomendaciones a través de los mecanismos de gobierno corporativo.

Propusieron que las confederaciones continentales completen juntas este análisis y acuerden el volumen de reservas que debe liberarse, presentando las recomendaciones en la próxima reunión del Consejo de la FIFA, y afirmaron que solicitarán el apoyo de los presidentes de las otras cuatro confederaciones continentales.

La carta concluyó con una frase mordaz que refleja la esencia de la discrepancia: "El desarrollo es una responsabilidad institucional de la FIFA, y no una cuestión de criterio individual", en clara alusión a que las federaciones no deben verse obligadas a elegir entre obtener financiación para el desarrollo y su derecho a evaluar las propuestas de la FIFA con independencia.

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Esta escalada llega en un momento en el que Infantino todavía tiene la intención de presentarse a un nuevo mandato en las elecciones de marzo de 2027, mientras sus opositores encuentran dificultades para hallar un rival capaz de plantarle cara. La FIFA no emitió ningún comentario inmediato sobre la carta.