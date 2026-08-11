El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, reveló los detalles de la reunión que mantuvo con los jugadores tras la goleada al Al-Jazira en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al-Ittihad venció al Al-Jazira por 4-1, en el partido que enfrentó a ambos hoy martes en el estadio Mohammed bin Zayed, en la capital emiratí, Abu Dabi, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga de la Liga de Campeones de Élite de Asia.

Tras el final del encuentro, Wissing reunió a todos los jugadores del Al-Ittihad dentro del terreno de juego, donde les dirigió algunas palabras antes de entrar a los vestuarios.

Sobre la naturaleza de esas palabras, Wissing declaró en la rueda de prensa, según recogió el diario "Asharq Al-Awsat" tras el partido: "Les dije a los jugadores que ganaron de una manera magnífica, que merecen clasificarse para la Liga de Campeones de Élite de Asia, que este es su lugar, y que ahora deben regresar, descansar y luego prepararse para el próximo partido".

Y añadió: "Estoy muy contento con la victoria, merecemos la clasificación, sabíamos lo difícil que era el partido con este ambiente, respetamos al rival y nos sacrificamos, estoy contento con todo el grupo por los sacrificios que hicieron los jugadores".

Por otra parte, el técnico alemán rehusó hablar de los nuevos fichajes que el equipo podría cerrar durante el actual mercado de fichajes de verano, o incluso de los jugadores que podrían marcharse, como el extremo francés Moussa Diaby.

Y aclaró: "No es el momento adecuado para hablar de eso (los nuevos fichajes), quedan 3 semanas, en las que evaluaré algunas cuestiones; ahora estoy pensando en ganar el próximo partido en mi casa y ante mi afición, eso es lo más importante".

Y sobre Diaby, respondió: "Mi concentración está totalmente en los partidos únicamente, y no escucho a los medios de comunicación. Moussa Diaby es un jugador magnífico, pero ahora estamos pensando en los próximos partidos".

Cabe recordar que el Al-Ittihad comenzará la nueva temporada de la Liga Roshn el próximo sábado, cuando reciba al Al-Khaleej en el estadio Al-Inmaa, en la primera jornada de la competición.