Un mensaje inspirador y dos fotos: Hakimi rompe su silencio tras la decepción marroquí

Ashraf Hakimi, capitán de Marruecos, habló tras la eliminación de los Leones del Atlas en el Mundial 2026.

Marruecos cayó 0-2 ante Francia en cuartos y quedó eliminado.

El jugador publicó en su cuenta de Instagram dos fotos: una de él tras el partido y otra del grupo.

El jugador del París Saint-Germain escribió: «Las grandes naciones no se definen por una sola derrota, sino por todo lo que han construido a lo largo de la historia».

Y añadió: «Marruecos sigue escribiendo su historia, y lo mejor aún está por llegar… Dios, la patria, el rey».

Tras su cuarto puesto en 2022, el mejor resultado árabe y africano, Marruecos soñaba con llegar lejos en 2026.