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Karim Malim

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Un mensaje doloroso y una felicitación a España... Messi rompe su silencio tras la derrota en el Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
España
Argentina
EE. UU.

«La herida tardará en curarse»

Lionel Messi, capitán de Argentina, rompió su silencio tras perder la final del Mundial 2026 ante España 1-0. La derrota frustró el sueño del “Tango” de revalidar el título, pero no ha mermado el orgullo del capitán por la actuación de su equipo en el torneo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el jugador reconoció que el dolor de la derrota durará, pero destacó el orgullo por el recorrido del equipo.

Messi escribió: «El dolor es enorme, y esta herida tardará en curarse. Pero también me quedo con lo bueno: los partidos que remontamos, los momentos inolvidables y el apoyo de todo un país que, junto al trabajo de este equipo, nos ha devuelto a la élite».

El capitán de Argentina añadió: «Ahora es difícil dimensionar lo conseguido, pero este equipo ha llegado a dos finales del Mundial seguidas, algo de lo que estar orgullosos. Gracias desde el fondo de mi corazón por cada mensaje y palabra de apoyo. Otra vez unimos al país y compartimos el orgullo de ser argentinos».

Finalmente, felicitó a España por su triunfo: «También quiero felicitar a España por haber ganado el torneo».

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