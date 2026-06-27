Un mensaje contundente de Al-Jaber tras la decepción del Mundial: «No os dejéis llevar por la ira»

Sami Al-Jaber, leyenda del fútbol saudí, pide afrontar con calma el fracaso de la selección en el Mundial 2026 y destaca que las reacciones emocionales no solucionan los problemas; hace falta una evaluación exhaustiva y un plan claro para reconstruir a «los Verdes».

El equipo árabe quedó eliminado en la fase de grupos tras sumar solo un punto: empató con Uruguay, perdió ante España y volvió a empatar, esta vez sin goles, con Cabo Verde.

Al-Jaber declaró a los medios: «Las decisiones impulsivas siempre son erróneas; primero hay que mantener la calma, luego trabajar para corregir los errores y empezar a construir una selección saudí fuerte sobre bases claras, lejos de las reacciones emocionales o las soluciones provisionales».

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Añadió que, tras cualquier fracaso, lo esencial es hacer una evaluación objetiva de sus causas, exigir responsabilidades y trazar un plan a largo plazo que garantice el regreso de la selección en mejores condiciones.

Sobre el juego contra Cabo Verde, recordó que el rival fue más peligroso y generó más ocasiones, mientras que Arabia Saudí no encontró respuestas ofensivas ni amenazó con claridad la portería rival.

La falta de eficacia ofensiva fue clave: el equipo no supo transformar su escasa posesión en ocasiones claras ni conectar las líneas para crear juego.

Concluyó subrayando que este momento debe marcar el inicio de una reforma real, que vaya más allá del cambio de nombres y abarque el desarrollo técnico y administrativo, además de preparar una generación capaz de competir en las próximas citas.

Aseguró que el equipo tiene los recursos para regresar más fuerte, pero solo si se planifica bien y se aprende de los errores, no con decisiones apresuradas por la presión de la afición.