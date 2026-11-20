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Brajan Gruda está en boca de todos: brilló en sus dos primeros partidos con la selección alemana y ha progresado mucho en el RB Leipzig. Por eso, su traspaso sería caro.

Según informa Bild, Leipzig solo estaría dispuesto a vender a Gruda en el verano del próximo año si recibe «ofertas totalmente indecentes». Según el medio, los clubes interesados tendrían que acercarse a los 100 millones de euros para que el RB se planteara la operación.

Así pues, fichar a Gruda el próximo verano también sería complicado para el Bayern de Múnich. El club más laureado de Alemania estaría interesado , según informó recientemente Sport Bild. De acuerdo con esa información, el Bayern sigue muy de cerca la evolución de Gruda y valora, entre otras cosas, su versatilidad en ataque. El recién estrenado internacional alemán puede jugar sin problemas en ambos extremos y también de mediapunta.

¿Cuándo se activará la obligación de compra del Leipzig por Brajan Gruda?

Según Bild, la situación contractual de Gruda en Leipzig es la siguiente: actualmente está cedido por el Brighton & Hove Albion, pero la obligación de compra podría activarse ya a principios de 2027. Esto ocurriría en cuanto Gruda disputara al menos tres partidos de Bundesliga el próximo año, algo que podría suceder a mediados de enero. Entonces, el Leipzig, que había pagado al Brighton un millón de euros por la cesión a principios de febrero de 2026, tendría que abonar 25 millones de euros para fichar a Gruda en propiedad.

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El contrato del futbolista de 22 años con el club sajón se extendería entonces hasta 2031, por lo que el Leipzig no tendría ninguna presión para venderlo el próximo verano. Además, no estaría prevista ninguna cláusula de rescisión.

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Gruda ha elevado aún más su valor de mercado con sus dos primeras actuaciones con la selección absoluta de Alemania. En su debut internacional contra Serbia (3-1), el gran regateador marcó un gol espectacular tras una jugada individual de ensueño. El lunes también fue uno de los jugadores más destacados en la goleada por 5-0 ante Países Bajos : dio dos asistencias y marcó un gol.

Getty Images

No es ningún secreto que el seleccionador alemán, Jürgen Klopp, tiene a Gruda en alta estima desde hace tiempo. A principios de año, cuando aún era director global de fútbol de Red Bull, participó en el traspaso del exjugador del Mainz al Leipzig. Klopp admira la calidad de Gruda con el balón y su mentalidad atrevida, aunque, según Bild, cuando participó en su fichaje por el RB todavía tenía dudas sobre su disposición para defender.

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Jürgen Klopp también elogió el trabajo defensivo de Brajan Gruda

Gruda ya ha disipado esas dudas de forma convincente: tras la contundente victoria sobre Países Bajos, Klopp también se mostró muy satisfecho con el trabajo sin balón del jugador del Leipzig . El seleccionador declaró a ARD sobre Gruda y Derry Scherhant (SC Freiburg), que también brilló en la otra banda: «Los dos saben jugar, madre mía. Pero lo que han trabajado y lo que han tenido que trabajar hoy ha sido tremendo. Y eso es lo que, al final, define a un equipo. Otros también saben jugar. Pero, al final, se trata de la pasión y el esfuerzo que pones en ello».

Que el RB vaya a hacerse con Gruda por un precio comparativamente bajo se debe, por su parte, a que el jugador predilecto de Klopp no logró consolidarse en el Brighton. El club inglés pagó nada menos que 31,5 millones de euros al Mainz 05 por él en 2024, pero Gruda no cumplió las grandes expectativas y a menudo solo jugó como suplente.

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Por eso, en el Leipzig tuvo que encontrar primero el ritmo durante la segunda vuelta de la pasada temporada, antes de despegar definitivamente en las últimas semanas. En sus últimos ocho partidos oficiales, Gruda ha destacado con dos goles y cinco asistencias. «Me alegro mucho por él, pero me alegro aún más por el RB Leipzig, porque uno de los objetivos del club es desarrollar jugadores», elogió el entrenador del RB, Martin Demichelis, en la rueda de prensa del jueves, aunque también lanzó una advertencia a Gruda.

Pese a la euforia con Alemania, Demichelis advierte a Gruda

«Todavía tiene que mantener los pies en el suelo», subrayó Demichelis, que añadió: «Siempre es bonito jugar con la selección, pero lo importante y difícil es volver y rendir de inmediato con el club. Tiene que dar el siguiente paso enseguida, y ese siguiente paso es nuestro próximo partido».

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El sábado, Gruda visitará con el Leipzig al Union Berlin. El próximo martes tendrá un importante partido en casa contra el RC Lens en la Champions League.