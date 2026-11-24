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Un nuevo giro en el caso de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal ha desatado una gran polémica a pocas horas de la fecha prevista para que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anuncie su decisión definitiva sobre el controvertido litigio, después de que un medio senegalés pusiera el foco en la iniciativa de la Federación Marroquí de Fútbol en relación con uno de los miembros del tribunal arbitral encargados de examinar el caso.

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El medio senegalés SeneNews publicó un informe bajo el título «Marruecos, presa del pánico, lanza una acusación inverosímil contra uno de los jueces», en el que señala que la Real Federación Marroquí de Fútbol envió una carta oficial al Tribunal de Arbitraje Deportivo para informar de un hecho que podría estar relacionado con la integridad del procedimiento, a pocas horas de que se conozca el esperado fallo.

Queja marroquí por una llamada telefónica con el presidente de la federación senegalesa

Según el informe, que cita a una fuente cercana al caso, el asesor jurídico de la federación marroquí remitió una carta al tribunal en la que hablaba de una llamada telefónica que supuestamente tuvo lugar el pasado domingo entre uno de los tres miembros del tribunal arbitral encargados de examinar el litigio, un abogado alemán, y Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol.

El medio senegalés indicó que la federación marroquí no se limitó a denunciar el supuesto hecho, sino que también afirmó reservarse el derecho a emprender las acciones legales necesarias, algo que el informe interpretó como la antesala de posibles objeciones o recursos relacionados con el procedimiento seguido en el caso.

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Sin embargo, el informe no aportó ninguna prueba sobre el contenido de dicha llamada ni que confirme que la conversación tratara sobre el litigio. Tampoco está del todo clara por ahora la naturaleza del hecho, y no se han publicado ni la versión de la federación senegalesa ni una respuesta oficial del Tribunal de Arbitraje Deportivo a la denuncia marroquí.

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¿Por qué la iniciativa marroquí ha levantado dudas en Senegal?

El informe senegalés se centró en el momento elegido para enviar la carta marroquí, y explicó que llegó después de la audiencia del caso, celebrada el pasado 8 de octubre, y del cierre del procedimiento, a pocas horas de la fecha anunciada para la publicación del fallo.

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El medio consideró que sacar a relucir el asunto en esta fase plantea interrogantes sobre por qué no se comunicó antes al tribunal, si la parte marroquí cree que se trata de una cuestión que afecta a la integridad del procedimiento.

El informe llegó a sugerir que la iniciativa podría ser un intento de sembrar dudas sobre la limpieza del procedimiento antes de que se anuncie la decisión, y lo vinculó con una posible disposición de la parte marroquí a abrir un nuevo capítulo en la batalla legal si el resultado no le es favorable.

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No obstante, esta lectura sigue siendo el punto de vista del medio senegalés y no demuestra que haya existido un intento de influir en el tribunal.

La historia de la crisis entre Marruecos y Senegal: del campo a los tribunales

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El origen de la crisis se remonta a la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que enfrentó a Marruecos y Senegal y que vivió unos minutos finales del tiempo reglamentario cargados de tensión.

Tras señalarse un penalti a favor de Marruecos, los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego siguiendo las indicaciones de su seleccionador, Pape Thiaw, en protesta por la decisión arbitral, antes de regresar para completar el partido tras una interrupción de unos 15 minutos.

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Brahim Díaz falló el penalti al intentarlo a lo Panenka, y después Pape Gueye marcó el gol de la victoria para Senegal en la prórroga, con lo que la selección senegalesa se impuso sobre el terreno de juego.

Tras el partido, la Federación Marroquí de Fútbol presentó una reclamación ante la Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, al considerar que la salida del campo de los jugadores senegaleses obligaba a dar a su selección por retirada del partido.

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El 17 de marzo de 2026, la Comisión de Apelación dictó una resolución que daba a Senegal por perdedor por 3-0 y otorgaba la victoria a Marruecos en los despachos, lo que llevó a la federación senegalesa a acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para recurrir la decisión.

Desde entonces, ambas partes esperan que el tribunal resuelva el litigio: Senegal defiende su derecho al título que ganó en el campo y Marruecos se apoya en la resolución de la Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol.

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La decisión del TAS zanjará una de las crisis más polémicas del fútbol africano

Las aficiones marroquí y senegalesa aguardan la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, prevista para hoy, martes 24 de noviembre de 2026, en un caso que ha trascendido el resultado deportivo para convertirse en un litigio jurídico sobre la aplicación del reglamento y las consecuencias de abandonar el terreno de juego durante la final.

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A la espera de la postura del tribunal sobre la última carta marroquí, conviene distinguir entre los hechos recogidos en el informe senegalés y las acusaciones e interpretaciones planteadas por sus autores, sobre todo porque los detalles de la supuesta llamada no se han revelado por completo y no hay nada que demuestre que haya influido en el procedimiento.

Así, la última palabra la tendrá el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que previsiblemente decidirá el destino del título al margen de la creciente polémica mediática entre ambas partes.