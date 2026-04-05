Un medio de comunicación saudí: «Salah está acabado... ¡y la prensa egipcia lo sigue promocionando!»

El astro egipcio Mohamed Salah, extremo del Liverpool inglés, ha sido objeto de duras críticas por parte de un periodista saudí, tras las noticias que lo vinculaban con un posible fichaje por la Liga Pro saudí el próximo verano.

Salah ya había anunciado su marcha del Liverpool al final de la temporada actual, tras lo cual surgieron informes periodísticos que apuntaban a la posibilidad de que fichara por el Al-Hilal o el Al-Ittihad en la Liga Pro, además de que algunos clubes europeos mostraban un gran interés en contar con sus servicios.

Sin embargo, el periodista saudí Saud Al-Sarami, exportavoz oficial del Al-Nassr, lanzó unas declaraciones incendiarias en su programa «Al-Arabiya FM», en las que atacó a Salah diciendo: «El Faraón egipcio está acabado y no puede aportar nada, ya que actualmente no encaja en la Liga Saudí».

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Y añadió: «Lo que está ocurriendo actualmente no es más que una campaña promocional de algunos medios de comunicación y de la prensa egipcia para empujarlo hacia la Liga Roshen, donde algunos consideran que encaja en el Al-Hilal, mientras que otros lo proponen para fichar por el Al-Ittihad».

Y continuó: «Ya contamos con nombres egipcios en nuestra liga, y basta con el ejemplo de Dunga con Al-Najma, donde no pudo seguir el ritmo del partido ante Al-Nasr y se vio obligado a salir lesionado».

Y concluyó: «Como he dicho, Salah no es adecuado en este momento para la Liga Roshen, por lo que podría fichar por el Smouha en Egipto».