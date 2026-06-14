Ayyoub Bouaddi, joven promesa de 18 años, impresionó el domingo por la mañana (hora de los Países Bajos) en el partido del Mundial entre Marruecos y Brasil. El analista de la NOS, Ibrahim Afellay, lo define como un «talento increíble», según palabras del presentador Gert van 't Hof.

Nacido en Francia, milita en el Lille OSC y ya es titular indiscutible pese a su edad.

Con el Mundial cerca, no se sabía si elegiría Francia o Marruecos, pero sus padres son marroquíes.

Hace tres semanas se confirmó su elección por Marruecos, con cuya selección ya ha disputado cuatro partidos.

Tras tres amistosos, el domingo llegó el debut mundialista ante Brasil y no mostró nervios. En el centro del campo, formó dupla con Neil El Aynaoui y brilló.

«Es increíble», comenta el analista dela NOS Afellay. «Es un chico que ha entrado en la selección sin hacer ruido. Al verlo jugar, uno pensaría que lleva muchos años en esta selección marroquí».

«Sin presión ni nervios, se incorpora al juego con la posesión, regatea cuando debe y recupera muchos balones. Muy útil», añade al ver las imágenes de Bouaddi robando el balón entre dos brasileños.

“Se impone, gana dos duelos seguidos y luego vuelve a incorporarse para recuperar la pelota. Recibe presión, pero permanece tranquilo, encuentra la solución y elige bien su posición”, concluye Afellay.

«No le pesa la presión: acelera, regatea y asiste. Lo tiene todo: control, defensa y llegada».

«Con solo dieciocho años y en su segundo partido internacional —en realidad el cuarto, nota del editor—, su futuro es prometedor. También es un acierto del entrenador, Mohamed Ouahbi, que dejó fuera a Sofyan Amrabat y le lanzó a la boca del lobo».

«Cuando las cosas van mal, todo el país se te echa encima. A mí me gustan estos jugadores. Pero, para no alinearlo, hay que estar ciego», concluye Afellay.