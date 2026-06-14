Un marroquí deslumbró en el Mundial ante Brasil: «Lo tiene casi todo»

Ayyoub Bouaddi, joven promesa de 18 años, impresionó el domingo por la mañana (hora de los Países Bajos) en el partido del Mundial entre Marruecos y Brasil. El analista de la NOS, Ibrahim Afellay, lo define como un «talento increíble», según palabras del presentador Gert van 't Hof.

Nacido en Francia, donde milita en el Lille OSC, este curso ya era titular indiscutible.

Con el Mundial cerca, no se sabía si elegiría Francia o Marruecos, país de sus padres.

Hace tres semanas confirmó su elección por Marruecos, con el que ya ha disputado cuatro partidos.

Tras tres amistosos, el domingo llegó el debut mundialista ante Brasil y no mostró nervios. En el centro del campo, formó dupla con Neil El Aynaoui y brilló.

«Es increíble», comenta el analista dela NOS Afellay. «Es un chico que ha entrado en la selección sin hacer ruido. Al verlo jugar, uno pensaría que lleva muchos años en esta selección marroquí».

«Sin presión ni nervios, se incorpora al juego con la posesión, regatea cuando debe y recupera muchos balones. Aquí también es muy útil», añade al ver las imágenes de Bouaddi robando el balón entre dos brasileños.

“Se impone, gana dos duelos seguidos y luego vuelve a incorporarse para recuperar la pelota. Sufre presión, pero permanece tranquilo, encuentra la solución y elige bien su posición”, concluye Afellay.

«No le afecta el miedo escénico. Acelera, regatea para habilitar a otro jugador entre líneas. Es muy especial. Control total. Lo tiene prácticamente todo. Se impone en defensa y también se incorpora al juego».

«Con solo dieciocho años y en su segundo partido internacional —en realidad el cuarto, nota del editor—, su futuro es prometedor. También destaca la decisión del entrenador, Mohamed Ouahbi, de dejar fuera a Sofyan Amrabat y confiar en este joven ante la presión».

«Cuando las cosas van mal, todo el país se te echa encima. A mí me gustan estos jugadores. Pero, para no alinearlo, hay que estar ciego», concluye Afellay.