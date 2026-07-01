Un malentendido... ¡Deschamps sustituye a un jugador por error ante Suecia!

Según la prensa francesa, la sustitución de Lucas Dini en la victoria 3-0 de Francia ante Suecia en los dieciseisavos del Mundial 2026 no fue por lesión, sino por un malentendido con el cuerpo técnico de Didier Deschamps.

Dini, titular como lateral izquierdo, salió en el 77’ reemplazado por Theo Hernández, lo que hizo pensar en una lesión.

Según RMC, el jugador sufrió un golpe, llamó al médico solo para beber agua por el calor, pero el gesto se interpretó como una petición de cambio.

El incidente no afectó al equipo, que cerró el 3-0 y se medirá a Paraguay en octavos el domingo en Filadelfia.

Dini, en declaraciones a M6, advirtió del poderío de Paraguay: «Es una selección luchadora, que defiende bien y gana duelos».

Y añadió: «El ambiente estaba un poco caldeado, pero terminar el partido con una victoria por 3-0 es fantástico».

El lateral elogió a sus compañeros de ataque: «Es fantástico tenerlos delante. Solo debemos darles espacios para que marquen la diferencia. Cada uno tiene su rol, y cuando todos lo cumplen, el juego es divertido».

Dini cerró destacando el gran espíritu de equipo: «Siempre nos animamos para dar lo mejor, conocemos nuestro objetivo y jugar con este grupo es un placer. Ahora nos centraremos en Paraguay; además, nuestros delanteros también aportan mucho en defensa».