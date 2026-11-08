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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
Oliver Maywurm
Traducido por

Un mal arranque histórico, el estreno goleador de Leon Goretzka y otra remontada increíble: el Manchester United cae a un puesto de descenso tras un duelo turbulento y dramático ante el Aston Villa

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El Manchester United ocupa un puesto de descenso en la Premier League tras un frenético empate 4-4 (2-2) ante el Aston Villa en la décima jornada.

Los Red Devils protagonizaron el domingo un comienzo desastroso e histórico. El gigante inglés, sumido en una profunda crisis, ya iba por detrás en el minuto 1, cuando Alysson adelantó al Villa. Y poco después llegó el 0-2 para los visitantes: el exdelantero del Bayern Nicolas Jackson aprovechó un rechace y amplió la ventaja desde corta distancia.

Así, el United perdía 0-2 tras exactamente 3 minutos y 40 segundos, algo que nunca le había ocurrido tan pronto en un partido de la Premier League en la ilustre historia de los Red Devils.

Bruno Fernandes metió de nuevo al United en el partido

En Old Trafford se palpaba entonces el temor a un nuevo revés. Había, sin embargo, un motivo para la esperanza: el martes anterior, el United había remontado un 0-2 ante la AS Roma para ganar 3-2 en la Liga de Campeones. Y esa esperanza cobró fuerza enseguida: en el minuto 16, el centrocampista Bruno Fernandes recortó distancias de penalti y puso el 1-2.

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El United reaccionó con fuerza, dominó el juego, generó varias ocasiones más y obtuvo su recompensa poco antes del descanso. Precisamente Youri Tielemans, que había pasado del Villa al Manchester en verano, marcó el 2-2 provisional en el minuto 44. Otro hecho histórico, esta vez positivo: por primera vez en un partido de la Premier League en casa, el United llegó al descanso sin ir por detrás después de haber perdido 0-2.

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La segunda parte, sin embargo, empezó de la peor manera posible. Tras una falta de Diogo Dalot, del United, dentro del área, el Villa dispuso de un penalti poco después de la reanudación. John McGinn lo transformó para devolver la ventaja a los visitantes de Birmingham. Y poco después, el Villa volvió a situarse dos goles por delante cuando el exjugador del Bayern Leon Goretzka aprovechó un rechace en el minuto 53 para poner el 2-4. Era el primer gol de Goretzka en su octavo partido con su nuevo club.

El Manchester United ocupa un puesto de descenso en la Premier League

El United buscó durante mucho tiempo, sin éxito, recortar distancias. No fue hasta el segundo minuto del tiempo añadido cuando Joshua Zirkzee, que acababa de entrar, puso el 3-4. Y el United logró salvar al menos un punto gracias a Patrick Dorgu, que marcó de cabeza el 4-4 definitivo en el sexto minuto del tiempo añadido.

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Pese a la remontada, el United cayó a un puesto de descenso. Con ocho puntos, los Red Devils son 18.º en la clasificación, a uno del recién ascendido Coventry City, que ocupa la primera posición fuera de la zona de descenso. La distancia con los cuatro primeros ya es de diez puntos.

Queda por ver si el gol del empate en los últimos instantes salva una vez más el puesto de Carrick. El técnico de 45 años lleva semanas al borde de la destitución y, durante un tiempo, se mencionó al exseleccionador alemán Julian Nagelsmann como posible sucesor. Sin embargo, al parecer el United tiene ahora la vista puesta en otros candidatos.

Escrito porOliver Maywurm

Corresponsal de fútbol alemán y europeo

📝 Bio: Crecí cerca de la hermosa Tréveris, la ciudad más antigua de Alemania. Después de estudiar filología alemana, hice una pasantía en GOAL y me desempeñé lo suficientemente bien como para hacer poco después mi voluntariado en Múnich. Desde 2017, soy redactor en GOAL y SPOX.

Cómo llegué al fútbol:

Hasta donde recuerdo, el joven Lars Ricken a mediados de los 90 fue el primer héroe de mi infancia. Que Alemania ganara la Eurocopa 1996, el primer torneo importante que seguí conscientemente, consolidó mi amor por el fútbol.

🎯 En qué me enfoco principalmente en mi trabajo:

Investigación y redacción de noticias (sobre todo de transferencias)

Delegación de artículos SEO

🌟 Mis momentos favoritos del fútbol:

El gol de oro de Oliver Bierhoff en la final de la Eurocopa 1996, el gol decisivo de Mario Götze en la final del Mundial 2014. Y menos obvio pero igual de significativo: A los siete años, presenciar en el estadio cómo nuestro Eintracht Trier eliminaba al campeón de la UEFA, Schalke, y luego al campeón de la Champions League, Borussia Dortmund, en la DFB-Pokal.

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