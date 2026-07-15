Lionel Messi, capitán de Argentina, está a punto de alcanzar un trono en la final del Mundial que ni siquiera Pelé logró.

Messi ha guiado a Argentina a la final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, tras dar las dos asistencias que valieron el 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta.

Según la cuenta de estadísticas «Mstership», podría ser el segundo jugador en jugar tres finales.

Ya jugó la final de 2014, perdida ante Alemania en la prórroga, y la de 2018, ganada a Francia en los penaltis.

Solo el lateral brasileño Cafu lo consiguió: jugó las finales de 1994, 1998 y 2002 y ganó dos.

Pelé, con tres Copas, no jugó la final de 1962 por lesión.

La final de 2026 se jugará el domingo en el MetLife de Nueva Jersey entre Argentina y España.