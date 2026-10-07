"Un logro histórico": el agente de Queiroz revela a Kooora el motivo del rechazo del Wydad

El portugués Carlos Queiroz, exseleccionador de Ghana, cerró la puerta al Wydad marroquí, después de que uno de los responsables del club contactara con su agente.

Queiroz no está vinculado a ningún contrato en la actualidad, tras separarse de mutuo acuerdo de la selección ghanesa a raíz de los resultados insatisfactorios en el arranque de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Kooora supo con anterioridad que Queiroz había entrado en negociaciones serias con la Federación Bareiní de Fútbol con el objetivo de dirigir a la selección de Baréin en la Copa Asiática 2027, el próximo mes de enero, tras la destitución del anterior técnico, el croata Dragan Talajić.

Pero Queiroz no es la única opción sobre la mesa de la Federación Bareiní, ya que los informes apuntan a que el bosnio Vladimir Petković y el español Félix Sánchez figuran entre los candidatos.

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Informes marroquíes señalaron hace unos días que el Wydad sitúa a Queiroz entre sus opciones para suceder a su compatriota Sérgio Paulo Brito, pero Kooora supo que el club marroquí no había dado pasos serios hasta hace unas pocas horas.

Tadeu Martins, agente del técnico portugués, declaró a Kooora, este miércoles: «El Wydad está interesado en fichar a Queiroz, pero el entrenador busca disputar la Copa del Mundo por sexta vez en su carrera y convertirse en el primer técnico en participar en 6 ediciones diferentes de la Copa del Mundo».

Y añadió: «Por eso, dirigir una selección nacional representa una prioridad para él en esta etapa de su carrera».

Queiroz es considerado uno de los dos entrenadores que han participado en 5 ediciones mundialistas, junto al serbio Bora Milutinović. El portugués dirigió a la selección de su país en 2010, luego entrenó a Irán en 2014, 2018 y 2022, antes de cerrar la serie con Ghana en 2026.

En caso de que Queiroz asuma la dirección de una nueva selección en la Copa del Mundo 2030, prevista para disputarse en España, Portugal y Marruecos, logrará un récord sin precedentes.