Un logro ausente durante 9 temporadas: la asombrosa huella de Salah en la liga turca

En la sexta jornada de la Superliga turca, el Trabzonspor venció al Galatasaray por 4-0 en su estadio el sábado, lo que convirtió a la estrella egipcia Mohamed Salah, autor de un «hat-trick» con el que alcanzó su séptimo gol en la competición esta temporada, en el jugador con el mejor inicio del club en las últimas nueve temporadas.

Salah debutó con el Trabzonspor en el minuto 58 de su partido a domicilio contra el Kasımpaşa en la primera jornada de la Superliga turca, donde empataron 1-1, antes de dejar su sello en su segundo partido ante el Başakşehir, donde marcó dos goles que llevaron a su equipo a ganar 2-1.

Después, el «Rey egipcio» marcó un gol en el siguiente encuentro, en el que el conjunto del Mar Negro perdió por 2-1 ante el Amed Sportif, antes de elevar su cuenta de goles en la Liga a 4 con un penalti que anotó en la victoria por 5-0 sobre el Gençlerbirliği en la cuarta jornada.

Lee también: ¿Problema físico o táctico? ¿Por qué desapareció Bernardo Silva?

Y ante el Galatasaray aumentó su cuenta de goles a 7 al anotar un triplete, colocándose al frente de la carrera por el pichichi de la Liga.





Un logro ausente durante 9 temporadas con la camiseta del Trabzonspor

Según el diario turco Hürriyet, «Mohamed Salah se convirtió en el segundo jugador del Trabzonspor en marcar 7 goles en las seis primeras jornadas de la Superliga turca, después de la estrella retirada Burak Yılmaz, que hizo lo mismo en la temporada 2017-2018».

Salah, que ha marcado el 54% de los goles del equipo de los dos colores rojo y azul, superó a jugadores que vistieron la camiseta del mismo equipo, como Sørloth, Cornelius, Nwakaeme, Rodallega y Onuachu, durante este periodo, según la misma fuente.