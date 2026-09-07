Un lobo con piel de cordero: el Barcelona advierte a Flick sobre la trampa de Mourinho

La dirección del Barcelona ha aconsejado al alemán Hansi Flick, entrenador del conjunto blaugrana, evitar mencionar el nombre de José Mourinho, técnico del Real Madrid, en las ruedas de prensa del club catalán con el fin de alejarse de la polémica y los problemas.

El diario "Sport" señaló que Flick constituye un modelo ideal del entrenador ponderado, pues goza de la calma y la experiencia que le evitan deslizarse hacia problemas innecesarios, especialmente durante las ruedas de prensa.

Y añadió que los mensajes públicos de Flick se caracterizan siempre por la claridad, y que su prioridad reside en centrarse en el próximo partido y en el rival al que el conjunto blaugrana se prepara para enfrentar. No obstante, no está de más advertirle de situaciones que quizá no haya afrontado directamente en el pasado; situaciones que le exigen un grado excepcional de vigilancia y atención.

En el episodio que inauguró la cuarta temporada del programa "La Posesión", del diario "Sport", David Bernabéu reveló el consejo que el Barcelona le dio al entrenador Flick con respecto a José Mourinho, algo que ocurrió durante el verano, coincidiendo con la confirmación del regreso del técnico portugués para asumir las riendas del cuerpo técnico del Real Madrid.

Al técnico alemán se le puso al corriente de lo que ocurrió durante la primera etapa de Mourinho con el conjunto merengue y de la polémica que la acompañó, pues aquella fue una versión de "Mou" mucho más combativa de la que vemos hoy, si bien había que ser cauteloso y no relajarse, ya que muchos consideran que el técnico portugués actúa como un lobo con piel de cordero, según señaló el diario catalán.

El Barcelona le recordó a Flick los enfrentamientos anteriores entre Mourinho y el fallecido Tito Vilanova —en concreto el bochornoso incidente del dedo en el ojo— y la enorme presión que sufrió Pep Guardiola durante los años de dominio del Barcelona sobre el terreno de juego, pese a afrontar presiones aplastantes.

Y tras explicarle todo el contexto a Flick, quien naturalmente ya tenía una idea previa del asunto por seguir los acontecimientos a distancia, le dieron un consejo firme: "No pronuncies una sola palabra sobre Mourinho o el Real Madrid".

Y el diario completó: "Es un consejo que Flick cumple al pie de la letra y que seguirá cumpliendo, porque encaja con su personalidad y con su postura de rechazo a dejarse arrastrar por las provocaciones en situaciones como estas".

Esto quedó de manifiesto claramente durante la rueda de prensa previa al partido inaugural de Liga ante el Elche; pues cuando se le preguntó a Flick por el Real Madrid y la llegada de José Mourinho, su respuesta fue tajante: "¿Vamos a enfrentarnos al Real Madrid mañana? Entonces, preguntadme por el Elche".

Naturalmente, con la cercanía de los partidos del "Clásico", a Flick se le preguntará por el Real Madrid y Mourinho, y tendrá que responder, aunque sin duda lo hará con la máxima cautela; pues el objetivo es evitar decir cualquier cosa que Mourinho pueda aprovechar para avivar el conflicto, sobre todo teniendo en cuenta que este lunes lanzó un ataque mordaz contra los árbitros.

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