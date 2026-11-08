Un lío legal amenaza al Al-Ahli saudí por el "desastre de la temporada"

El caso del entrenador neerlandés Marino Pusic ha entrado en una fase aún más complicada dentro del Al-Ahli, después de que el asesor jurídico Ahmed Al-Sheikhi revelara detalles legales relacionados con el contrato del director técnico y el coste de su rescisión, advirtiendo de los riesgos que el acuerdo firmado puso desde el principio sobre los hombros de la directiva del club.

La contratación de Pusic se considera "la catástrofe de la temporada", ya que fue fichado al comienzo de la temporada actual como sustituto del alemán Matthias Jaissle, de quien se prescindió de forma sorpresiva.

Al-Sheikhi explicó, durante su participación en el programa "Nadina", que el contrato de Pusic incluía un gran riesgo legal, después de haberse firmado por dos años de obligado cumplimiento, con elevadas cifras económicas que abarcan salarios y primas de contrato garantizadas, sin establecer un mecanismo claro de salida del acuerdo que protegiera al club en caso de querer rescindirlo de forma anticipada.

El asesor jurídico señaló que la rescisión del contrato del entrenador neerlandés podría costar al Al-Ahli cerca de 50 millones de riales, ante la ausencia de una cláusula penal reducida que permita al club finalizar la contratación a cambio de los salarios de tres o seis meses, lo que convierte la liquidación de las cantidades pendientes en uno de los mayores desafíos para la directiva.

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En cuanto a las soluciones disponibles, Al-Sheikhi afirmó que el Al-Ahli puede contratar a un nuevo entrenador y encargarle la dirección del equipo, incluso antes de llegar a un acuerdo definitivo con Pusic, aclarando que la crisis financiera y legal relacionada con el contrato no impide al club dar este paso.

Añadió que la negativa del entrenador neerlandés a llegar a un acuerdo podría llevar al club a dejar el caso en manos de la Federación Internacional de Fútbol "FIFA", señalando que los litigios relacionados con los contratos de los entrenadores no conllevan sanciones deportivas del tipo prohibición de inscripción, lo que concede al Al-Ahli margen para actuar sin esperar a la resolución completa del caso.

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Al-Sheikhi también descartó la imposición de un control financiero activo sobre el Al-Ahli, aclarando que el club es uno de los grandes que menos gasta y que, en teoría, debería contar con un superávit económico procedente del apoyo que tiene a su disposición, lo que reduce las probabilidades de que se le aplique esta medida.

Estos detalles sitúan a la directiva del Al-Ahli ante una difícil prueba, pues el deseo de poner fin a la etapa de Pusic y buscar un recambio técnico choca con un coste cercano a los 50 millones de riales, de modo que la crisis del entrenador se convierte en un pesado expediente legal y financiero, cuya resolución exige no perjudicar la estabilidad del equipo ni las cuentas económicas del club.