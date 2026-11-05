Argentina afrontará sus próximos compromisos internacionales ante Uruguay y Costa Rica con una ausencia destacada en la lista del equipo. El seleccionador Lionel Scaloni ha optado por dejar vacante el emblemático dorsal 10 durante toda la ventana internacional de noviembre. La decisión pone de relieve la enorme huella de Lionel Messi, cuya retirada de la selección ha dejado un vacío que el cuerpo técnico aún no está preparado para llenar.
Una camiseta sagrada que se queda en el vestuario
La selección argentina se prepara para una nueva era, pero la camiseta más famosa del fútbol mundial todavía no volverá a verse sobre el césped. Antes del esperado duelo contra Uruguay, se ha confirmado que el mítico dorsal que lució Lionel Messi no se asignará a ningún jugador durante esta ventana internacional de la FIFA. Aunque el reglamento de los amistosos no exige estrictamente que los dorsales vayan del 1 al 11, la decisión de dejar libre el 10 es una clara muestra del respeto que se profesa al excapitán.
Según TyCSports, Scaloni y su cuerpo técnico han decidido, en esencia, guardar el dorsal temporalmente, como si fuera una valiosa reliquia que solo se saca en las ocasiones más importantes. El gesto llega mientras Argentina afronta sus primeros partidos desde que Messi anunció oficialmente su retirada de la selección. Al dejar libre su sitio en el vestuario, Scaloni evita la presión inmediata de designar a un sucesor en una etapa concebida como un periodo de transición para Argentina.
Los candidatos para la era posterior a Messi
Aunque la camiseta sigue colgada por ahora, el debate sobre quién acabará heredándola ya cobra fuerza en toda Sudamérica. Se espera que el relevo se produzca cuando se reanuden el próximo año las eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Ya se habla de varios nombres destacados como posibles candidatos para asumir la responsabilidad creativa. Entre los favoritos está Nico Paz, que atraviesa un momento de forma sensacional en el Como italiano y dejó una impresión duradera en su participación más reciente con la selección absoluta.
Paz se enfrenta a la dura competencia de figuras consolidadas de la Premier League que ya han demostrado su valía en el escenario mundial. El centrocampista del Manchester City Enzo Fernandez y Alexis Mac Allister, del Liverpool, se mencionan a menudo como opciones lógicas por su calidad técnica y su peso en la plantilla. Además, Franco Mastantuono, la sensación de River Plate, sigue siendo una opción a tener en cuenta de cara al futuro.
Una forma diferente de afrontar la marcha de las leyendas
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La decisión de no asignar el dorsal durante esta ventana ha suscitado un amplio debate sobre cómo afrontan las distintas selecciones la marcha de sus mayores ídolos. La afición no ha tardado en señalar el contraste entre la cautela de Argentina y la manera en que otros equipos han gestionado situaciones similares.
Las comparaciones con Portugal han sido inevitables: allí, el emblemático dorsal 7 asociado a Cristiano Ronaldo se entregó rápidamente a Rafael Leao durante las recientes ausencias del veterano. La decisión de Argentina de dejar la camiseta sin dueño refleja el deseo de preservar el carácter sagrado del dorsal 10, que Diego Maradona inmortalizó antes de que Messi lo llevara a nuevas cotas. Hasta que la exigencia competitiva de las eliminatorias para el Mundial haga necesario un cambio, Argentina parece dispuesta a mantener la camiseta como homenaje al hombre que la llevó a la gloria en Qatar.
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Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.
Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.
No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.
Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.
Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.
Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.
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