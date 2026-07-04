Un lateral izquierdo rapidísimo deja el Real Betis para firmar un contrato de tres años en la Eredivisie

Darling Bladi ficha por el sc Heerenveen de la Eredivisie. El lateral izquierdo, de 22 años, deja el Real Betis y firma por tres temporadas, con opción a una más.

El defensa, de 22 años, jugó la temporada pasada casi siempre con el filial del Betis, donde marcó un gol y dio dos asistencias, además de disputar un partido con el primer equipo en la Copa del Rey.

Antes de su etapa en España, Bladi jugó en los clubes franceses Bourg-en-Bresse y AS Saint-Étienne, donde compartió equipo con Maxence Rivera, hoy pieza clave en el Abe Lenstra.

«Estamos muy contentos de contar ahora con dos opciones para el puesto de lateral izquierdo, con un jugador con mucho potencial», explica el director técnico Johan Hansma en la página web del club.

«Es un lateral zurdo, fuerte, rápido y que aporta en defensa y ataque», concluye.

Según Voetbal International, su fichaje se relaciona con el interés del Panathinaikos en Vasilios Zagaritis, actual titular del Heerenveen en esa demarcación.

«¿Mis cualidades? Soy muy rápido», explica Bladi. «Tengo hambre de juego. Siempre quiero más. Creo que esa es mi mayor fortaleza: mi velocidad y mi empuje», afirma el jugador, criado en Orly, que se unirá al grupo el lunes.